Troben una dona morta de forma violenta en un camp de panís
La víctima, d'uns 70 anys, va desaparèixer i després va ser localitzada ja sense vida
ACN
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d’un dona aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels volts de les 22.45 hores d'aquest dissabte es va rebre un avís en el que s’informava de la desaparició d’una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona, que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d’Esquadra desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d’una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la regió policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets, que estan sota secret de sumari.
Segons han explicat diverses fonts, la dona, d'uns 70 anys, havia sortit al vespre a passejar el gos. Quan la buscaven després de ser denunciada la seva desaparició, la van trobar morta dins un camp de blat de moro al costat de la carretera LP-7041 venint des d'Aitona.
L'Ajuntament ha anunciat la mort de la dona a través de la megafonia municipal repartida pel poble, ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat tres dies de dol oficial.
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