Previsió meteorològica
Catalunya limita els avisos per altes temperatures a Ponent i les Terres de l’Ebre mentre creua els dits per esquivar el gruix de l’onada de calor
Una desena de comarques activen els avisos davant la previsió d’una pujada marcada dels termòmetres que arrencarà aquest dilluns i s’allargarà fins com a mínim dijous
Espanya es prepara per a una nova onada de calor que deixarà màximes de 45 graus i elevarà encara més el risc d’incendis
Valentina Raffio
La tercera gran onada de l’estiu a Espanya, que a Catalunya s’erigeix com el quart episodi d’aquest tipus des que va començar l’estiu, arrenca oficialment aquest dilluns i posa en avís per altes temperatures una dotzena de comunitats autònomes. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que, almenys ara per ara, tot apunta que aquest episodi afectarà principalment la zona de Ponent de Lleida i de les Terres de l’Ebre, mentre que a la resta del territori sembla que les temperatures, tot i que aniran a l’alça, no seran tan extremes com en altres ocasions. Amb una mica de sort, el gruix de comarques catalanes, inclosa la de Barcelona, podran esquivar el gruix d’aquesta nova onada de calor. Tot i així, els experts avisen que a causa de la incertesa dels models convé mantenir-se actualitzats sobre l’evolució d’aquest fenomen i, sobretot, prestar especial atenció als efectes de la calor extrema sobre la salut de col·lectius vulnerables.
Catalunya ha activat dos tipus d’avisos per calor. El primer es refereix a la previsió d’altes temperatures diürnes i de màximes que podrien superar els 42 graus. Aquest dilluns, comarques com la Noguera, el Segrià i el Pla d’Urgell activaran avisos grocs per altes temperatures, mentre que dimarts, a més d’aquestes, s’afegiran a la llista zones com el Pallars Jussà, l’Urgell, les Garrigues i la Ribera d’Ebre. Les previsions apunten que en aquests punts es podrien superar els 40 graus i, puntualment, fins i tot es podrien registrar valors per sobre d’aquest llindar. Aquests avisos són de nivell groc i es corresponen a un nivell de perill d’1 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics.
El segon tipus d’avís que s’ha activat és per calor nocturna. En aquest cas, les previsions apunten a diverses nits extremadament càlides a tota la zona de Ponent, però, sobretot, a les Terres de l’Ebre. Comarques com la Noguera, el Segrià i la Ribera d’Ebre han activat ja avisos de nivell groc de cara a les pròximes matinades mentre que al Montsià i el Baix Ebre s’ha elevat l’avís a nivell taronja davant matinades que es preveuen molt càlides. Aquests avisos es corresponen a un nivell de perill de 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics. A Barcelona encara no s’han activat avisos per altes temperatures però no es descarten nits a més de 26 o 27 graus al llarg d’aquesta setmana.
Els models apunten que aquesta nova onada de calor, que s’inicia oficialment aquest dilluns, s’allargarà fins com a mínim dijous. De cara a divendres, encara amb incertesa, les previsions apunten a un descens progressiu de les temperatures que començaria per l’oest peninsular i s’estendria a la resta del país durant dissabte. Dissabte el descens tèrmic serà ja generalitzat. Les temperatures superiors a 34 graus quedaran restringides principalment a l’extrem oriental peninsular i a les regions banyades pel Mediterrani. Amb una mica de sort, el cap de setmana suposarà un respir respecte als dies anteriors. Continuarà fent calor, però ja no serà un episodi de caràcter extrem. No obstant, hi ha la possibilitat que les temperatures tornin a augmentar durant la setmana següent, tot i que encara és aviat per confirmar-ho.
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