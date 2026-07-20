Seguretat ciutadana
Els delictes disminueixen un 10,6% a l’Hospitalet en només un any
El pla de xoc al municipi també ha reduït un 21,67% els robatoris amb violència, després d’anys d’augment de la criminalitat. El primer semestre del 2026 suma 10.632 fets delictius.
A l’octubre 3.000 persones van sortir al carrer per denunciar la inseguretat
Els furts han disminuït un 16,8% en un any, al baixar a 1.144 denúncies
Àlex Rebollo
Després d’encadenar anys d’augments de la criminalitat, ara l’Hospitalet de Llobregat celebra les primeres caigudes d’aquestes dades. La segona ciutat més poblada de Catalunya va registrar els sis primers mesos del 2026 un total de 10.632 fets delictius, fet que es tradueix en una davallada del 10,6% respecte al mateix període de l’any anterior i en una reducció en termes absoluts de 1.258 delictes. Amb tot, el nombre encara és elevat i els furts es mantenen com a tipologia criminal més freqüent, amb 3.613 casos registrats.
Aquestes xifres es van presentar dijous durant l’últim Comitè de Seguretat i Justícia, al qual van assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. Un acte en què el Govern va presumir de la caiguda d’un 7,6% dels delictes en el conjunt de Catalunya l’últim any, tot i que també va admetre l’increment de l’ús de les armes de foc als carrers catalans.
Mentre que el nombre de delictes ja fa un parell d’anys que baixa, en el conjunt de Catalunya i les principals ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona fins ara, l’Hospitalet havia sigut una excepció. Una situació denunciada per veïns i entitats d’una manera reiterada. Aquesta indignació col·lectiva es va materialitzar així l’octubre del 2025 amb una manifestació que va treure al carrer unes 3.000 persones que van denunciar l’increment de la inseguretat i l’incivisme. Mesos després, el febrer d’aquest 2026, les dades dels Mossos d’Esquadra van confirmar un nou repunt de la delinqüència, fet que va portar la policia catalana a dissenyar i posar en marxa el Bastió, un "pla de xoc" per millorar les dades registrades de delinqüència.
Una mesura que a Interior celebren que ja comença a donar fruits. De fet, previ al Bastió, l’últim balanç del Ministeri d’Interior, corresponent al primer trimestre del 2026, ja va apuntar a un primer descens de la criminalitat. Unes dades provisionals que ara no solament es confirmen sinó que es reforcen amb el nou còmput que ha portat a terme ara la Generalitat.
Ofensiva local
El 2025 a l’Hospitalet els robatoris i furts van ser el 82% dels delictes que es van cometre a la ciutat. Els robatoris amb força van créixer un 37,5% respecte al 2024, mentre que en locals van pujar a un 31%. També va sorprendre l’augment de 52,7% dels robatoris amb força a l’interior de vehicles en un any, atès que es cometien en zones pròximes a narcopisos o locals ocupats on es ven i es consumeix droga, fets per delinqüents multireincidents que busquen pagar-se una dosi. Des de l’abril de l’any passat, els Mossos i la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet van posar en marxa un dispositiu per posar fi a aquests immobles sospitosos de vendre droga i n’han desarticulat prop de 50.
La pressió policial sobre els narcopisos i la multireincidència a Barcelona i l’aeroport els últims anys va provocar que una bona part d’aquesta delinqüència es desplacés a municipis com l’Hospitalet, Cornellà i Esplugues, situats entre la capital catalana i la infraestructura aeroportuària. Les fonts dels Mossos insisteixen, però, que no hi ha una sola causa que expliqui per què els delictes baixaven a Catalunya mentre augmentaven a l’Hospitalet. "És una ciutat molt complexa i hi ha molts fenòmens que hi impacten", assenyalen. Entre aquests factors hi ha el creixement de la població registrat l’última dècada, la gran densitat de la zona nord –la més gran d’Europa–, l’ús intensiu de l’espai públic per part dels veïns, la presència d’importants nodes de transport i els elevats índexs de vulnerabilitat d’alguns barris. Per aquesta raó, la policia catalana també insisteix en la necessitat d’aplicar polítiques que vagin més enllà de la seguretat i responguin a les necessitats de la població.
Ara, respecte als resultats del Bastió, el Departament d’Interior explica que les dades del 14 d’abril al 14 de juny d’aquest 2026 mostren, si es comparen amb el mateix període de l’any anterior, una reducció del 21,67% dels robatoris amb violència o intimidació, que han passat de 503 a 394. Els furts han disminuït un 16,80%, al passar de 1.375 a 1.144, mentre que els robatoris amb força a l’interior de vehicles han baixat un 31,25%, de 400 a 275. "Aquestes dades confirmen l’eficàcia de l’estratègia desplegada i reforcen l’objectiu de reduir la victimització, de recuperar espais públics i de millorar la percepció de seguretat de la ciutadania", afirma el Govern. L’objectiu ara és que la tendència es consolidi.
Patrulles de paisà
El pla Bastió concentra patrulles uniformades i de paisà als eixos comercials, les places i els parcs, el transport públic i a les zones de lleure de diversos barris de l’Hospitalet. El dispositiu, avalat per la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional i vigilants del metro, persegueix carteristes, controla la presència dels patinets –un mitjà altament utilitzat per fugir– i busca localitzar delinqüents multireincidents en situació irregular. També reforça els controls d’armes blanques amb escorcolls preventius per evitar-ne l’ús en baralles greus. Així, hi participen unitats especialitzades dels Mossos, com ARRO, Brimo i efectius com drons.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un accident entre una moto i dos cotxes obliga a tallar la C-55 a Castellbell i el Vilar
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
- Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central
- Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina