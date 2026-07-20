Contrast de models
Tancament preventiu a Madrid, refugi climàtic a BCN
Els ajuntaments de les dues capitals entenen de manera antagònica la relació entre zones verdes i calor. Barcelona promou parcs i jardins com a espais frescos, i Madrid tanca els pulmons verds més emblemàtics, amb especial focus en el Retiro, per evitar accidents.
La capital catalana també va viure crisis amb el seu arbratge, a causa de l’estrès hídric del 2021 al 2024
Meritxell M. Pauné
La calor estreny aquest estiu per sobre de la mitjana històrica i es deixa notar especialment sufocant a les grans ciutats, on l’efecte hivernacle de l’asfalt agreuja la vergonya natural. Davant els termòmetres disparats i en plenes vacances escolars, els parcs urbans guanyen protagonisme com a espais oberts per a un oci una mica més fresc que els interiors sense aire condicionat.
L’arbratge ofereix ombra i repòs, tot i que la seva estabilitat també està exposada als rigors meteorològics. Hi ha hagut accidents estivals per caigudes de branques o d’exemplars sencers tant a Barcelona com a Madrid, en especial en anys molt secs. En aquesta dualitat rau la diferent concepció dels ajuntaments de Barcelona i Madrid, que han optat per polítiques totalment antagòniques respecte a les seves zones verdes durant les onades de calor.
Barcelona promou els parcs i jardins com a espais frescos: són part essencial de la xarxa de refugis climàtics de la ciutat i la de l’àrea metropolitana. En canvi, Madrid tanca els pulmons verds més emblemàtics, amb especial focus al Retiro, per prevenir accidents causats per meteorologia adversa.
La capital corregeix la postura
Després de dues tragèdies mortals, la capital espanyola va aprovar el 2019 un protocol que introduïa la clausura preventiva del parc del Retiro. El juny del 2014 havia mort un home de 38 anys al caure-li un arbre al Retiro i el març del 2018, un nen de només quatre anys per la mateixa causa. Aquell mateix estiu es va crear una unitat especial de vigilància, trucada, Servei d’Avaluació i Revisió Verda (SERVER), i l’any següent va arribar la normativa, que es va estendre a més jardins.
A diferència de l’àmplia acceptació de la mesura davant temporals de fred, els tancaments estiuencs han rebut dures crítiques ciutadanes en els últims anys. Fa un mes el govern de José Luis Martínez-Almeida va aprovar un nou protocol que redueix les clausures sense erradicar-les.
L’Ajuntament ha arribat a la conclusió que l’amenaça més gran és el vent hivernal. Per això, el protocol d’aquest any rebaixa cinc quilòmetres per hora el llindar de les ràfegues de vent de les alertes groga, taronja i vermella quan les temperatures són superiors a 35 graus. Ja només es tancarà al superar els 60 km/h en els mesos de calor i els 65 km /h en els freds. El Retiro rep 20 milions de visitants a l’any i, segons l’executiu d’Almeida, només l’ha tancat "un 1% del temps" entre el 2020 i el 2025 a causa d’unes alertes vermelles que van provocar el 38% de les caigudes de branques i arbres registrades.
La resta de zones verdes les divideix en tres grups. Cinc parcs històrics (El Capricho, Fuente del Berro, Cinquena de Torre Arias i Quinta dels Molinos i la Rosaleda del parc de l’Oest) tancaran per complet en alerta roja al comptar amb arbratge "anàleg" al del Retiro, mentre que tres més joves més (Joan Carles I, Joan Carles I, el Juan Pablo II i el parc Lineal del Manzanares) "mai arribarien a tancar-se". Finalment, Madrid Río, la Casa del Campo i el parc de l’Oest i la devesa de la Villa només tancaran àmbits concrets, com zones infantils i esportives.
Els parcs, un element clau
La ciutat de Barcelona també ha viscut crisi amb el seu arbratge, tot i que no per la combinació de temperatura i vent, sinó per l’estrès hídric sever que va generar la llarga sequera del 2021 al 2024. La més clara va ser la que va suscitar la mort d’una jove, Shamira, al caure-li a sobre una palmera datilera en una plaça del Raval l’agost del 2023. Tres anys abans la caiguda d’un altre exemplar d’aquesta espècie al parc de la Ciutadella va matar un home de 41 anys i va ferir una dona de 27.
El consistori va emprendre una revisió exhaustiva de totes les palmeres datileres als carrers de la ciutat, on ja no es plantava des del 2014. Va arribar a talar fins a 540 exemplars. Tot i que era clarament l’arbre que presentava més risc de caigudes, aquell estiu es van desplomar també arbres d’altres espècies, més d’una dotzena a l’agost i el mateix al setembre. Com va explicar EL PERIÓDICO, en van caure 93 entre febrer i octubre del 2023, mesos àlgids de sequera, si bé una de cada cinc caigudes no es va poder atribuir a cap causa clara.
Amb tot, Barcelona mai s’ha plantejat tancar els parcs per onades de calor i els considera "un element clau per fer front al canvi climàtic, que ajuda a refrescar l’espai públic". "Regulen la temperatura, afavoreixen la infiltració i retenció d’aigua, milloren la biodiversitat i filtren contaminants atmosfèrics", reivindiquen portaveus municipals. Una cinquantena dels 561 refugis climàtics censats a la ciutat són parcs i jardins, és a dir, una dècima part. Han de tenir almenys mitja hectàrea de superfície, bancs i fonts. Aquest any la majoria s’han senyalitzat amb un cartell a l’entrada i plans de les seves zones més fresques. També són refugi alguns interiors d’illa i patis d’escoles. A la xarxa de refugis metropolitana la proporció de parcs és encara més gran: 110 de 316, un terç.
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