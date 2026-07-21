reforma d’una via emblemàtica
BCN revisa botigues i terrasses de la Rambla per detectar infraccions
L’Ajuntament inicia una inspecció "preventiva" dels comerços fins al setembre i ofereix assessorament abans de les visites potencialment sancionadores a partir de l’octubre.
Patricia Castán
En plena recta final de les obres de reurbanització de la Rambla, que han de culminar el primer trimestre del 2027, l’Ajuntament de Barcelona ha començat a revisar i a posar ordre a la imatge exterior dels seus comerços i terrasses. Tan important és la transformació del vial com aixecar la qualitat de la seva oferta. Per això, aquesta setmana ha començat una campanya de visualització i informació coordinada des del districte de Ciutat Vella i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà (IMPU). A la tardor començaran les inspeccions per als que no hagin corregit les infraccions.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, un total de 210 operadors ja estan rebent cartes del consistori explicant la tasca que comença i el seu objectiu. És el pas previ a la visita de visualitzadors de l’IMPU, que aquests dies comencen a revisar tots els locals de planta baixa i vetlladors, tant botigues com restaurants. De moment, i fins al setembre, comprovaran si es compleixen les ordenances de paisatge urbà, consum i comerç. Aquesta primera etapa de visualització busca l’adequació "voluntària" dels establiments i la correcció de possibles deficiències.
El personal municipal analitzarà l’estat dels negocis i els oferirà assessorament sobre la normativa i les eines disponibles per resoldre incompliments. També sobre possibles ajuts per a la seva adaptació durant aquesta fase "preventiva". Revisaran el compliment de l’ordenança dels usos del paisatge urbà de Barcelona, la de terrasses, i la normativa vigent de retolació, senyalització, publicitat i informació dirigida a les persones consumidores i usuàries que marca la Generalitat.
Per al regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, es tracta d’"una mostra més de la voluntat municipal que la reforma per recuperar la Rambla per a la ciutadania no es queda només a la superfície". El regidor remarca que no vol "canviar només la pell". Per això sumen l’actuació de millora de la imatge dels establiments, "la cara vista dels comerços i restaurants".
Però Batlle insisteix en la importància de buscar "la corresponsabilitat dels operadors". "Els acompanyarem perquè puguin fer les actuacions que correspongui, aprofitant que estem tots en un procés de millora que s’ha de treballar bé abans per poder disfrutar després, una vegada acabin les obres en el primer trimestre del 2027", va relatar a aquest diari.
Sancions a la tardor
L’Ajuntament no busca una purga sancionadora, sinó que confia que s’acceleri l’esmena de possibles infraccions com més aviat millor. Amb aquesta finalitat es facilitarà suport tècnic sobre els requisits aplicables; s’il·lustrarà sobre subvencions per al foment de la protecció i la millora del paisatge urbà, sobretot en façanes; i s’assessorarà lingüísticament les empreses per a la incorporació del català en la comunicació comercial.
Després de dos mesos i mig d’aquest procediment, es passarà a la segona fase a l’octubre. Serà llavors quan l’Ajuntament iniciarà una campanya d’inspecció específica als establiments que no s’hagin adequat, tant en imatge com en la resta de normativa que afecti comerços i terrasses d’hostaleria.
Abans d’iniciar tot el procés i d’avisar des de divendres passat els operadors amb una missiva, el consistori ha fet reunions informatives sobre la campanya amb l’Associació de Comerciants de la Rambla, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració i Amics de la Rambla, apel·lant a la seva col·laboració i a la importància de millorar la qualitat de l’activitat comercial en aquest eix icònic de la ciutat.
Es tracta d’un nou pas paral·lel a la reurbanització que portarà més espai per als vianants i confort al freqüentat vial. Recentment ja es va anunciar la creació de la primera Zona d’Excel·lència de Terrasses de la ciutat a la Rambla, en col·laboració amb ADI-FAD, que ha iniciat un concurs d’idees per al disseny d’elements distintius per als seus vetlladors.
Inauguració al febrer
El govern de Jaume Collboni vol celebrar amb magnificència el final de les obres, previst per d’aquí a uns set o vuit mesos. Per això, ja ha anunciat que prepara una gran festa a tall d’inauguració, que duraria tot el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés ha rebut l’encàrrec de tutelar aquest "esdeveniment artístic i participatiu", que porta per lema Rambles amunt, rambles avall i busca atraure nou el públic local a aquest passeig famós a tot el món i que cap turista vol deixar de visitar.
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