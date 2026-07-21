Revisió
Confusió amb altres problemes de la vellesa
Beatriz Pérez
En els més grans de 65 anys, els trastorns de la conducta alimentària (TCA) es poden confondre amb altres problemes habituals en la vellesa, com depressió, deteriorament cognitiu, pèrdua de gana, dol o fragilitat. Segons l’article del 2021 Tractament dels trastorns de la conducta alimentària en persones grans: una revisió sistemàtica, els TCA s’han de considerar com a possible diagnòstic davant una pèrdua de pes inexplicada, però també descartar primer causes orgàniques.
Els autors de l’article –Megha Mulani, Namrata Shetty, Agatha Conrad, Petra Muir i Beth Mah– van fer una revisió sistemàtica de la literatura científica i van trobar molt poca evidència sòlida: només 35 articles, que descrivien 39 casos. L’edat mitjana dels pacients era de 73,2 anys, amb edats entre 66 i 94 anys, i la majoria eren dones. El trastorn més freqüent era l’anorèxia nerviosa, present en el 84,6%. També es van descriure casos de bulímia i de TCA no especificat. En més de la meitat dels casos, l’inici del trastorn es va produir després dels 40 anys. La conclusió principal és que els TCA també existeixen en la vellesa, poden ser greus i tenir una mortalitat elevada.
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