Dia Mundial del Gos: sense dades fiables sobre abandonaments per municipis
Professionals i voluntaris troben a faltar informació detallada i precisa per combatre "el major problema de benestar animal"
Irene Micó Buesa
Ni les administracions ni els professionals disposen de dades precises i actualitzades sobre animals domèstics abandonats a les comarques catalanes. De fet, resulta difícil obtenir informació fiable per comunitats autònomes. Per descomptat, encara és més complicat accedir a aquest material per municipis.
Precisament avui es commemora el Dia Mundial del Gos. I se celebra al juliol, en concret, el 21, perquè l'estiu és l'època de l'any en què es produeixen més abandonaments. L'estudi de la Fundació Affinity sobre l'últim exercici del qual hi ha registres a l'Estat, del 2025, indicava que els espanyols havien deixat 285.000 animals sense llar. D'aquest total, lleugerament inferior al calculat el 2024, 116.000 eren gats, i 169.000, gossos.
Segons els veterinaris consultats per aquest diari, les relacions entre protectores i refugis de territoris diferents són fluïdes i constants, raó per la qual no sempre es pot esbrinar on s'ha localitzat un gos o un gat sense família o quins han viatjat d'un lloc a un altre. Aquest material seria útil per a aquells que, de manera remunerada o voluntàriament, es dediquen a tenir cura d'aquests animals.
Però, sovint, aquest personal no tenen més remei que centrar-se d'immediat en les necessitats dels gats i els gossos que han deixat sols aquells individus amb les quals havien conviscut fins poc temps abans i oblidar-se de les estadístiques. Sobretot perquè, l'activitat en aquest àmbit s'ha incrementat notablement.
La consciència social sobre el patiment dels gats i els gossos que viuen aquest trauma va en augment. Ho demostren casos com el de la Marisol, la gosseta abandonada en un contenidor d'escombraries a Manresa que va ser ràpidament adoptada. O l'àmplia difusió d'un vídeo en què es veia una dona dipositant un altre gos, sota la pluja, a les portes de la protectora de la capital del Bages.
Molts veterinaris situen el punt d'inflexió sobre aquest conflicte en l'aixecament del confinament i les mesures restrictives vinculades a la pandèmia de la covid-19. Va ser llavors, indiquen, quan molts particulars van sentir que viurien millor amb la companyia d'un animal. Però, per a alguns, l'experiència no va ser com l'esperaven. I van desistir.
Així, el nombre d'adopcions es va incrementar considerablement, però també la quantitat d'abandonaments. El mateix mes en què es fa pedagogia sobre el Dia Mundial del Gos, els tècnics de la Fundació Affinity, una de les institucions més constants en la tasca de protegir els animals domèstics, recordava que els abandonaments continuen sent "el major problema de benestar animal a Espanya”.
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