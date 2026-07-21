subvenció
La Diputació de Barcelona renovarà 407 equipaments culturals
Àlex Rebollo
Es compten per centenars els equipaments culturals de la província de Barcelona que, des de fa anys, requereixen una posada al dia. Alguns simplement necessiten lleugeres reformes, mentre que d’altres han de ser transformats per donar resposta a les necessitats dels seus usuaris. Per resoldre aquests deutes, la Diputació de Barcelona (Diba) va decidir posar a disposició dels 310 municipis de la província –tots excepte Barcelona– una subvenció de 15 milions d’euros que, ara, ha resolt. El programa es finançarà a parts iguals durant els exercicis del 2026 i 2027, amb una dotació de 7,5 milions d’euros cada any.
La convocatòria va rebre 241 sol·licituds, que plantejaven intervencions en 475 equipaments i mobilitzaven una demanda de més de 50 milions d’euros, molt per sobre de la injecció contemplada per la Diputació. Finalment, s’han estimat totalment o parcialment 223 sol·licituds —el 92,5% de les presentades—, corresponents a un total de 407 equipaments, que, al seu torn, concentraran un total 972 actuacions. Tot això forma part de ‘Programa sectorial de reforma i millora d’equipaments culturals’, que la Diba va impulsar a finals del 2025.
Necessitats detectades
El programa va partir al seu torn del diagnòstic que la Diputació va elaborar entre 2024 i 2025 per analitzar l’estat dels equipaments culturals municipals de la província. "L’informe va posar de manifest la necessitat de reforçar el manteniment preventiu i promoure una visió integral de les reformes i adequacions tècniques", va assenyalar llavors l’administració supramunicipal. Així doncs, aquestes conclusions van servir de base per definir el pla, amb la voluntat de "donar resposta a les necessitats detectades i reforçar el recolzament a les administracions locals".
Els equipaments susceptibles de rebre ajuts incloïen arxius municipals, biblioteques públiques, teatres o museus, entre d’altres. El programa s’emmarca en les línies estratègiques del pla de mandat Cultura 311+.
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