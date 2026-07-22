Prova pilot
BCN comptarà amb sis amortidors d’impacte per a motos el 2027
Laia Bonet anuncia que l’Ajuntament doblarà el 2027 les zones d’avançada per a motocicletes en passos de vianants i millorarà la senyalització en bifurcacions.
Toni Sust
Es diuen amortidors o atenuadors d’impacte, de xoc, i absorbeixen l’energia de les col·lisions, per minimitzar el mal que poden causar als conductors i passatgers, i els més freqüents són els col·locats en vies ràpides, com autopistes, pensats per a col·lisions de més de 100 quilòmetres per hora, per atenuar l’impacte dels cotxes a aquesta velocitat. En aquests casos, són de gran volum, poc viables per utilitzar a la ciutat. Però també n’hi ha de més petits, dissenyats per ser col·locats en ciutats, plantejats per a motos i per a xocs que es produeixin a una velocitat d’uns 50 quilòmetres per hora.
Aquests últims són els que Barcelona instal·larà a final d’any per iniciar una prova pilot a partir del gener del 2027, segons va anunciar ahir la primera tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet. També va anunciar altres mesures, acordades per l’Observatori de la Motocicleta, que integra el mateix Ajuntament de Barcelona, el col·lectiu d’usuaris Motoristes per Barcelona, la patronal Anesdor i l’associació de víctimes P(A)T.
En especial túnels
D’entrada, va explicar Bonet, hi haurà sis amortidors per a motos a la ciutat. Es col·locaran en punts en què hi hagi estructures de formigó d’infraestructures viàries com els túnels, considerats especialment perillosos en cas de col·lisió.
S’estudien com a candidats a allotjar algun dels sis amortidors l’entrada del túnel de les Glòries, en sentit Besòs; l’entrada del túnel de Lesseps, en sentit Llobregat, i la del túnel de la ronda del General Mitre, entre altres punts possibles. Si la prova pilot té un resultat positiu, la idea és estendre’n la presència a Barcelona.
Delineadors vials
Bonet va anunciar una segona prova pilot, que consisteix a millorar la senyalització amb delineadors vials. Es col·locaran elements reflectors de color groc fluor en aquestes zones amb obres i sense. La previsió és comprovar si són efectives a la zona de tall del carril lent de la ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6, on hi haurà obres de cobertura.
El consistori ja ha fet una primera prova a les obres del túnel de la Rovira. Ara es farà també en zones sense obres, com la plaça de Tetuan. Allà hi haurà tres delineadors: un a les vorades que delimiten l’illot central del pas de vianants que creua la Gran Via pel costat Llobregat de la plaça i els altres dos al costat oposat. En principi, aquest estiu estaran instal·lats. I de la mateixa manera que amb els amortidors, si la prova prospera, es col·locaran en altres parts de la ciutat.
Zones avançades
El tercer anunci de Bonet incumbeix a les zones avançades per a motos (ZAM), els espais que hi ha als passos de vianants en els quals les motos poden aturar-se uns metres per davant dels cotxes. Entre 2009 i 2011 Barcelona va col·locar 52 ZAM a l’Eixample, que seran actualitzades, un altre compromís assolit pels membres de l’Observatori. El consistori en vol crear 50 més durant el 2027 al llarg del carrer d’Aragó, en els 20 encreuaments d’aquest carrer que encara no compten amb aquests espais.
"La seguretat de la moto és una prioritat per al govern de la ciutat, i ho ha de ser perquè la moto és un dels elements més utilitzats a Barcelona", va recordar Bonet, que va assenyalar que, lamentablement, els motoristes són un dels col·lectius més vulnerables en la mobilitat."
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