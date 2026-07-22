sancions
BCN inhabilita per primer cop la llicència de terrassa a dos bars
Alma Rodelgo Llasat
L’Ajuntament de Barcelona ha rebut les dues primeres resolucions judicials fermes i favorables per revocar la llicència de terrassa i inhabilitar durant un any l’obtenció d’una de nova a dos bars amb infraccions recurrents. Tots dos són a la Rambla. Es tracta dels primers resultats de l’actuació iniciada pel districte de Ciutat Vella l’any passat, quan va tramitar la revocació de llicència de set locals que acumulaven tres procediments sancionadors molt greus cadascun.
Aquest 2026 han fet el mateix set locals més. En total, ja són 14 les revocacions instades entre el 2025 i el 2026 en una aplicació pionera de l’ordenança de terrasses. A més, 31 locals més podrien perdre les terrasses per una altra via, pel fet de tenir bloquejada la renovació automàtica del permís pels dèficits detectats. Ciutat Vella aplica des del 2023 aquesta precaució i l’ha aplicada a 24 bars el 2024 i a 7 el 2025.
Més vigilància
Totes dues mesures s’emmarquen en la feina feta per l’Ajuntament els últims tres anys per millorar l’activitat inspectora al districte històric, va explicar en roda de premsa ahir. El govern de Jaume Collboni reivindica haver desplegat plans integrals d’actuació, dins del treball estratègic del Pla d’Inspecció de Ciutat Vella, per incrementar la pressió sobre els incomplidors reincidents, especialment en àmbits com les activitats econòmiques, les terrasses i el soroll, per anar més enllà de la vigilància fixa dels allotjaments turístics.
"Som enemics de l’incompliment", va recalcar Albert Batlle, tinent d’alcaldia de seguretat i regidor de Ciutat Vella, que va afegir que l’executiu socialista busca "l’equilibri entre l’activitat econòmica i la vida quotidiana". Ivan Pera, comissionat del Pacte per Ciutat Vella, va advocar per "trobar la lletra petita que permeti ser eficaços".
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- La lluita de l'home diabètic sense sostre per trobar una llar estable a Manresa
- Necrològiques del 21 de juliol del 2026
- Montse Rosell, filla del comerciant Maurici Rosell, mort als 88 anys: 'Era un home molt familiar, bromista i molt sociable
- Shakira enlluerna a la final del Mundial amb un disseny de Roberto Cavalli: 200.000 cristalls Swarovski i 120 hores de brodat
- Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 18 anys per la mort violenta d'una dona a Soses