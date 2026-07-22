Es busca un home per haver mort l’ex de la seva parella
La víctima, que havia trencat una ordre d’allunyament, va ser agredida amb arma blanca en una baralla amb el sospitós a la Barceloneta.
Un home va morir ahir a la matinada al barri de la Barceloneta del districte de Ciutat Vella a Barcelona després de ser agredit amb arma blanca. Segons les primeres investigacions, el mort va trencar l’ordre d’allunyament que tenia respecte a la seva exdona. L’actual parella d’ella, presumptament, es va encarar amb la víctima. En la baralla, l’exmarit va rebre una punyalada que va resultar mortal.
Els fets van passar de matinada. Poc abans de dos quarts de tres del matí, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per una discussió al passeig Marítim de la Barceloneta. Diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc i van localitzar l’home a terra, greument ferit. Al costat seu hi havia la seva exdona i altres testimonis, que van informar que el ferit, amb nombrosos antecedents, s’havia saltat l’ordre d’allunyament vigent.
Segons fonts policials, a l’acostar-se a ella, la seva parella actual va sortir en defensa de la dona i es va iniciar una baralla que va acabar amb l’exmarit greument ferit. Malgrat això, com que havia trencat una ordre d’allunyament, els Mossos van decidir detenir-lo per trencament d’aquesta mesura cautelar.
L’home, però, havia perdut molta sang i va ser atès per dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Davant la gravetat de les ferides, el van traslladar d’urgència a l’Hospital del Mar, on va morir poc després.
Dispositiu
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) es va fer càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets. Els Mossos d’Esquadra tenen identificat el possible autor de l’apunyalament, l’actual parella de la dona, i van muntar un dispositiu per detenir-lo tant a la zona com en localitats pròximes de l’àrea metropolitana.
Des de començament d’any s’han produït 11 homicidis a Barcelona, segons dades de la Junta Local de Seguretat. Nou van ser entre gener i juny, cosa que suposa un augment del 80% respecte al mateix període del 2025, quan se’n van produir cinc.
Aquest mes, s’han produït dos crims més: el d’un menor al parc de la Pegaso i el de la Barceloneta. Dels 11 homicidis registrats, sis han quedat resolts, quatre són execucions vinculades al crim organitzat i dos més estan sota investigació, entre els quals hi ha aquest de la Barceloneta. Dos dels crims estan relacionats amb violència masclista, tres amb agressions amb armes blanques i quatre amb tirotejos al carrer.
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