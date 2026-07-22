Successos
Detingut el presumpte sicari de l’assassinat a la Pegaso
És el segon detingut per aquest crim que s’investiga com una revenja entre bandes juvenils al parc barceloní
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Barcelona una segona persona implicada en la mort a trets d’un menor de 15 anys el 2 de juliol: es tracta d’un sospitós de 21 anys. Així ho ha confirmat la titular d’Interior, Núria Parlon, al Parlament. La consellera ha afegit que es tractaria del "presumpte sicari" que va prémer el gallet contra la víctima. El 4 de juliol passat, els agents ja van detenir un primer sospitós implicat en el crim que, de moment, es troba a presó provisional sense fiança. Segons la investigació del cas, aquest primer sospitós vivia molt a prop del parc.
Segons la investigació del cas, aquest primer sospitós vivia molt a prop del parc. De fet, els investigadors buscaven diversos implicats més, ja que diversos testimonis dels fets van explicar haver vist tres o quatre assaltants que anaven amb la cara tapada. Els investigadors consideren que es tractaria d’un ajustament de comptes entre bandes juvenils violentes, per la qual cosa han centrat les seves indagacions en aquest tipus de grups.
El crim va tenir lloc dijous passat 2 de juliol, cap a dos quarts de deu de la nit, quan dues bandes rivals es van enfrontar al barri de la Sagrera i van acabar a trets. Aquest enfrontament es va saldar amb un menor d’edat mort per trets d’arma de foc.
Després del crim, els sospitosos van escapar per l’avinguda de la Meridiana i els Mossos van posar en marxa un dispositiu de recerca, activant diverses unitats per mirar de trobar-ne els responsables. De moment, no es descarten més detinguts.
En aquest sentit, l’intendent dels Mossos Toni Rodríguez va afirmar poc després del tiroteig que "no estem davant un fet aleatori, d’un accident o d’una situació que se’n va de mare", sinó que els sospitosos volien ajusticiar la víctima. A més, va emmarcar el crim en un clima de "proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció", des de les estructures criminals més baixes.
Sobre l’atac al menor va assenyalar que els Mossos han detectat "que alguns joves que ocupen espais públics tenen un accés més fàcil" a pistoles i ganivets. Fonts policials han explicat a aquest mitjà que amb aquestes armes aquests grups, formats per joves de diferents nacionalitats, cometrien atacs sobre bandes rivals, ja sigui per control d’un espai, per quedar-se un negoci il·legal o per marcar territori.
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