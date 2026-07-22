Investigació de la mort del fundador de mango
Una dona diu que la terapeuta dels Andic demanava una "ruta extrema"
Una intèrpret testifica que perquè Jonathan fes la seva "teràpia de confrontació" Lüderwaldt li va encarregar buscar camins per Collbató, al caire del "precipici", com si l’anés "a tirar".
Marta Català
Una nova peça s’ha afegit al complex puzle de la investigació de la mort d’Isak Andic, fundador de Mango: es tracta d’una intèrpret britànica que feia temps que volia "col·laborar amb la justícia", segons expliquen fonts pròximes a la investigació, i que assegura haver col·laborat amb Julia Lüderwaldt en les seves teràpies i haver acompanyat Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, dues vegades pocs dies abans de la caiguda mortal.
Segons es desprèn de la declaració que va prestar davant els Mossos d’Esquadra el 29 de juny passat a la comissaria de Martorell i en una segona declaració el 6 de juliol a les Corts, la dona prestava els seus serveis a la terapeuta equatoriana –la mediadora familiar de Jonathan i Isak– quan aquesta última li derivava clients perquè milloressin el seu anglès i, en ocasions, perquè els busqués rutes i excursions on poder portar a terme les seves tècniques de "confrontació" per solucionar els problemes.
Precisament, així definia l’advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, els missatges de la teràpia de Julia Lüderwaldt en el seu recurs a l’ordre de presó: "Els correus i els whatsaps analitzats s’expressen en un context clínic d’una teràpia psicoanalítica fortament directiva en què es potencia per part del terapeuta certa confrontació d’acció i reacció per trobar el creixement". De fet, una pacient de Julia amb qui va conversar EL PERIÓDICO explica que aquesta teràpia "no la pot fer qualsevol". La mateixa pacient descriu Julia com una dona dura i molt professional.
En aquest context, la intèrpret anglesa va declarar a la policia que Julia li va comunicar que comptava amb un nou client amb qui la posaria en contacte perquè pensés rutes "extremes" a la muntanya i naturalesa on posar en pràctica la seva teràpia de "confrontació". Segons va declarar la dona, li va encarregar que busqués per a Jonathan llocs i rutes "extremes", al caire del "precipici", com si l’anés "a tirar", expliquen a EL PERIÓDICO fonts pròximes a la investigació. ¿Amb quina intenció? Segons va relatar la mateixa testimoni, aquest tipus de recerques ja les havia posat en pràctica amb un altre pacient d’alt nivell adquisitiu. Amb aquestes, la terapeuta busca que el client confronti els seus problemes en un espai difícil. "Es tracta d’una teràpia radical i dura, però també professional", afirma a aquest diari una clienta de Julia, que explica que un familiar seu no va poder continuar les visites.
Fonts pròximes a la investigació expliquen que la intèrpret britànica va declarar a la policia catalana que s’havia posat en contacte amb Jonathan i que aquest li havia manifestat que volia preparar la sortida per portar-hi la seva neboda com a "regal". En cap cas, va explicar la dona, l’acusat va mencionar el seu pare. De fet, la intèrpret va explicar que havia acompanyat Jonathan a Collbató en dues ocasions molt pròximes al 14 de desembre del 2024, dia de la mort d’Isak. La testimoni va detallar que van anar en el cotxe del fill del fundador de Mango almenys en una ocasió i que van recórrer la ruta de les coves del Salnitre.
A preguntes dels investigadors de si havien passat pel lloc dels fets, la dona va respondre que sí i va declarar que van caminar prop d’una ermita on hi havia dos camins per seguir. Els Mossos li van mostrar fotografies de la zona on va caure l’empresari i la dona no va poder recordar si havien parat al punt de la caiguda.
La ruta de Collbató que van fer pare i fill el 14 de desembre del 2024 és una zona freqüentada per excursionistes, un lloc que la jutge d’instrucció número 5 de Martorell va descriure en la interlocutòria del 19 de maig com "un camí que no presenta cap dificultat [...] excepte el punt en concret on es produeixen els fets".
"Un any sense dormir"
La dona anglesa és una intèrpret freelance que treballa per a diferents despatxos. Segons ha pogut saber aquest diari, la testimoni va manifestar que fa un any que no pot dormir des que va conèixer els fets i que actualment no té relació amb la terapeuta. Descriu la seva relació com a "col·laboradora".
La dona, que va declarar voluntàriament als Mossos, va entregar el seu telèfon mòbil perquè aboquessin el contingut de les converses entre ella i la psicoanalista i entre ella i Jonathan Andic. Aquests missatges i àudios van ser transcrits, ja estan judicialitzats i els Mossos els estan analitzant. En les declaracions policials hi van ser presents dos intèrprets.
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