11.000 multes de tot tipus
Les denúncies per embrutar els carrers es disparen un 310% a Barcelona amb la nova ordenança de civisme
El total d’expedients s’ha reduït un terç al concentrar l’acció policial en infraccions estratègiques, com orinar al carrer (+15,2%) o la venda ambulant (+13%), en detriment d’altres com beure alcohol
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Meritxell M. Pauné
Barcelona ha reduït un 32,7% les denúncies per incivisme durant els primers quatre mesos i mig d’aplicació de la nova Ordenança de Convivència, però certes categories, com embrutar el carrer, han disparat els expedients oberts per la Guàrdia Urbana. Entre el 15 de febrer i el 30 de juny del 2026 s’han registrat 17.461 denúncies en total, davant les 25.956 comptabilitzades en el mateix període de l’any anterior. La Comissionada de Convivència municipal, Montserrat Surroca, ha presentat les dades aquest dimecres i ha recalcat que aquesta evolució no respon a una menor activitat policial, sinó a haver concentrat la tasca dels agents en la lluita contra infraccions estratègiques. L’entrada en vigor del nou marc normatiu busca una actuació més proporcional i centrada en les conductes que tenen un impacte real sobre la convivència, el descans veïnal, la neteja i l’ús de l’espai públic, esgrimeix el consistori.
La principal caiguda es produeix en el consum de begudes alcohòliques, que passa de 18.015 a 6.830 denúncies, un 62,1% menys. El consistori atribueix aquest descens a la desaparició de dos supòsits de denúncia anteriors i a la substitució per noves infraccions vinculades a l’alteració efectiva de la convivència. En aquests primers mesos s’han interposat 6.504 denúncies per consum d’alcohol, 165 per consum en grups de tres o més persones amb risc de consum massiu, 36 en zones especialment protegides davant el soroll i 42 en espais freqüentats per menors o amb risc d’incitar-ne el consum.
En canvi, augmenten les actuacions contra altres conductes incíviques. Creixen notablement les denúncies per conductes d’embrutament, que passen de 414 a 1.698, un 310,1% més. L’Ajuntament afirma que les noves eines permeten detectar i sancionar millor les pràctiques que degraden l’espai públic i afecten la percepció de neteja i ordre. Les denúncies per necessitats fisiològiques a la via pública pugen un 15,2%, de 2.722 a 3.136. La nova ordenança incorpora suposats agreujaments, com orinar o defecar a prop d’establiments de pública concurrència, en carrers estrets o al costat de lavabos públics oberts.
En l’àmbit del comerç ambulant no autoritzat, les denúncies sense abandonament de mercaderia augmenten un 13%, de 4.016 a 4.538. A més, la Guàrdia Urbana ha registrat 13.416 actuacions per abandonament de productes destinats a la venda ambulant, fins a arribar a un total de 17.954 incidències relacionades amb aquesta activitat.
Ciutat Vella, Sarrià i Sant Martí
Per districtes, Ciutat Vella concentra el volum d’intervencions més gran, amb 7.036 denúncies, seguida de Sant Martí, amb 2.848, i Sarrià-Sant Gervasi, amb 2.368. Durant el període analitzat, l’Oficina de Convivència ha imposat 11.557 multes i ha gestionat 259 expedients de mesures alternatives a la sanció, un 169,8% més que l’any anterior.
[Hi haurà ampliació]
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