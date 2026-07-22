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Patronal de bars i restaurants

L’hostaleria creu que serà "clavar-se un tret al peu"

Fumadors amb un cigarret en una terrassa de Barcelona

Fumadors amb un cigarret en una terrassa de Barcelona / Ferran Nadeu

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Patricia Castán

Barcelona

L’organització empresarial que representa més de 300.000 restaurants, bars, cafeteries i locals d’oci, Hostaleria d’Espanya, va rebutjar la nova llei antitabac de cara a la prohibició de fumar en terrasses. El col·lectiu argumenta que, en cas de prosperar la mesura que regularà el consum del tabac, "tindria una eficàcia molt limitada" en el cas de les terrasses cobertes, perquè desplaçaria les trobades de fumadors a domicilis o a l’entorn dels establiments.

L’entitat va emfatitzar que l’aprovació del projecte de llei del tabac "no suposa l’entrada en vigor de manera immediata", sinó que marca l’inici del tràmit establert, el desenllaç del qual dependrà del recolzament de partits com PP o Junts.

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"Som un país turístic i serà com disparar-se un tret al peu", va dir el president de la patronal estatal, José Luis Álvarez Almeida, que va demanar als partits polítics que reformulin l’esborrany de la regulació a la recerca del "consens amb el sector".

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