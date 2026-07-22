Demanda
L’Institut Josep Carreras eludeix el judici per acomiadament d’una exempleada
J. G. Albalat
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, organisme participat per la Generalitat, ha evitat en l’últim moment anar a judici per l’acomiadament d’una exempleada del centre que va col·laborar aportant informació en la denúncia presentada per dues de les seves companyes davant l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per la presumpta desviació de fons per part de l’equip del llavors director de l’entitat, l’oncòleg i investigador Manel Esteller.
La vista estava assenyalada per a aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. No obstant, a la mateixa porta de la sala on s’havia de celebrar, l’advocat de l’extreballadora, que era responsable d’una àrea, i la lletrada de l’entitat han negociat un pacte posteriorment ratificat davant la jutge. D’aquesta manera, s’ha aixecat acta i no es dictarà una sentència que podria haver entrat en el fons de l’assumpte.
Confidencialitat
Fonts consultades per aquest diari han assegurat que l’acord contempla una compensació econòmica i inclou una clàusula de confidencialitat que impedeix conèixer l’import i les condicions concretes pactades. Els projectes que tenia en marxa aquesta exempleada han sigut traspassats a un altre investigador, mentre que ella passarà a ser únicament col·laboradora. L’institut li va obrir un expedient disciplinari després que denunciés internament irregularitats.
Al no haver-hi sentència, el jutjat no determinarà si l’acomiadament va ser procedent, improcedent, nul o constitutiu d’alguna represàlia vinculada amb la denúncia presentada davant l’OAC per la presumpta desviació de fons. L’advocada de l’Institut només ha explicat que l’acord "satisfà les dues parts", mentre que el lletrat de l’extreballadora s’ha limitat a assenyalar que "és satisfactori".
El febrer passat, Antifrau va emetre un informe que va corroborar que en la denúncia presentada per l’exgerent i la coordinadora econòmica de l’institut s’esmenten "expressament" qüestions relatives a l’àrea gestionada per l’exempleada.
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