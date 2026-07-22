La llei del medicament escurçarà la negociació dels preus
La normativa inclou que infermeres i fisioterapeutes puguin prescriure fàrmacs en l’àmbit de les seves competències.
Nieves Salinas
El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei dels Medicaments i Productes Sanitaris, una reforma integral que substitueix el marc normatiu vigent des del 2015. Entre els seus objectius, figura garantir el compliment del termini de preu i finançament als 180 dies que marca la directiva europea, i l’accés equitatiu a la innovació o assegurar el proveïment de fàrmacs crítics mitjançant sistemes de preus competitius. A més, la llei contempla que infermeres i fisioterapeutes puguin prescriure medicaments dins de les seves competències.
Entre els principals canvis, el projecte de llei incorpora nous instruments per evitar desproveïments, generar més competència en preus, facilitar l’accés primerenc a medicaments innovadors i adaptar la prescripció i la dispensació a les noves necessitats del Sistema Nacional de Salut. L’estalvi estimat anual serà de 2.100 milions d’euros. La norma iniciarà ara la seva tramitació parlamentària a les Corts.
El projecte de llei introdueix el concepte de medicament estratègic, definit com aquell indispensable per al sistema de salut la cadena de subministrament del qual és vulnerable. Per assegurar la seva permanència al mercat, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) podrà adoptar mesures econòmiques i regulatòries especials que evitin desproveïments.
La norma redefineix, a més, el model de fixació de preus per fomentar la competència i l’estalvi. Diferència entre preus de referència i preus dinàmics per garantir l’estalvi, sota la regla estricta que un mateix medicament no pot estar sotmès a tots dos alhora.
Els de referència continuen regint-se pel marc general per establir els sostres màxims de finançament d’agrupacions homogènies de fàrmacs equivalents i els preus dels quals es revisen amb caràcter anual per consolidar l’estalvi estructural del sistema.
Els preus dinàmics al·ludeixen a una eina dirigida principalment a medicaments fora de patent, com genèrics, híbrids i biosimilars, i a mercats consolidats en els quals la seva penetració s’hagi estancat. El sistema permetrà ajustar els preus de manera "progressiva i automàtica" en funció de la quota de mercat assolida.
Quan aquests medicaments arribin a determinats llindars de penetració –per exemple, el 50% o el 70%,– , s’activaran noves reduccions del preu industrial, de manera que l’augment del seu ús vagi acompanyat de preus més competitius.
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