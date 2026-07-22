La nova llei antitabac multarà menors que fumin amb fins a 600 €
Les platges, les terrasses, les piscines i les marquesines seran espais lliures de fum, tant de cigarrets com de vapejadors.
Nieves Salinas
El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei del tabac, un dels més ambiciosos del Ministeri de Sanitat i que serà remès a les Corts per iniciar la seva tramitació parlamentària. Entre les novetats destaca que, per primera vegada, es prohibeix el consum de productes de tabac als menors d’edat amb multes de 200 a 600 euros que assumiran els seus pares. A més, s’amplia la prohibició de fumar –també aplicable als cigarrets electrònics i a altres productes relacionats, que només es podran vendre en botigues especialitzades – a espais com les platges.
La norma modifica la llei 28/2005, de mesures sanitàries contra el tabaquisme, amb l’objectiu d’ampliar els espais sense fum, reforçar la protecció de la infància i l’adolescència, i adaptar la legislació als nous productes relacionats amb el tabac. La llei va rebre el primer vistiplau del Consell de Ministres el setembre del 2025. Ahir va tornar per al seu reconeixement definitiu.
La normativa avança en la protecció dels menors que, amb la llei aprovada, ja no només tindran prohibit comprar tabac, sinó també fumar i consumir productes com cigarrets electrònics. Sanitat no especifica com es vigilarà el compliment de la prohibició per part dels menors –la norma no té caràcter punitiu, sinó preventiu, remarquen des del departament–, però equipara aquesta prohibició amb l’existent en el consum d’alcohol en menors, també sancionable. Segons fonts de Sanitat, les sancions econòmiques que pot rebre un menor per fumar són commutables per treballs en benefici de la comunitat.
"Lleis anhelades"
En la roda de premsa després del Consell de Ministres, la titular de Sanitat, Mónica García, va remarcar que la reforma, igual com la llei del medicament, suposa l’actualització "més rellevant" de la normativa estatal davant el tabaquisme des de fa més d’una dècada. "Són dues lleis molt anhelades", va assenyalar García, que va emfatitzar que "es vol marcar un abans i un després en la protecció de la salut pública". La ministra va mantenir que la realitat del tabaquisme "ha canviat", en al·lusió als nous productes la regulació dels quals s’equipara ara a la del tabac tradicional. Sobre l’ampliació dels espais lliures de fum, va al·ludir a un dels aspectes més polèmics: les terrasses d’hostaleria. "Qualsevol que es vulgui prendre un cafè hauria de poder fer-ho sense que el fum formi part del seu menú", va subratllar.
La reforma amplia els espais lliures de fum i incorpora les terrasses de bars, restaurants i altres establiments de restauració, les platges marítimes i fluvials, les piscines d’ús col·lectiu, les instal·lacions esportives, els parcs nacionals, els vehicles de treball i els recintes on es desenvolupin espectacles públics, també a l’aire lliure.
Tampoc es podrà fumar en un radi inferior a 15 metres dels accessos a edificis públics, centres sanitaris, socials, universitats o museus.
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