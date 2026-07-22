Pneumòlegs catalans celebren la nova Llei del Tabac però demanen ampliar les restriccions a altres formes de consum
Alerten que cigarrets electrònics i vapejadors "són una trampa" que crea "addicció" entre infants i joves
ACN
La Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) ha celebrat l'aprovació, per part del Consell de Ministres, del projecte de Llei del Tabac i ha considerat que és un "pas endavant significatiu en la protecció de la salut pública i, sobretot, dels menors". Amb tot, ha avisat de la importància que la normativa cobreixi totes les formes de consum, com ara els cigarrets electrònics, els vapejadors, i altres dispositius que "es comercialitzen com a inofensius, quan en realitat són una trampa que atrau nens i joves cap a una forma moderna de fumar, que conté tòxics perillosos i crea una addicció que la indústria nega".
La SOCAP ha assenyalat que, tot i que el consum de tabac convencional ha caigut a nivells històrics -l’ús diari de tabac entre els estudiants catalans d’entre 14 i 18 anys ha baixat fins al 3,5%-, s’està consolidant una nova forma de fumar. A Catalunya, un de cada quatre adolescents, el 24,5%, ha vapejat durant l’últim mes. A més, ha dit que a escala estatal, segons l’ESTUDES 2025, el 49% ha provat els cigarrets electrònics en algun moment, el 40,8% els ha utilitzat en els darrers dotze mesos i el 27,1% en els darrers trenta dies.
Alejandro Frino, un dels coordinadors del Grup de Treball sobre el Tabac de la SOCAP, ha considerat que els nous dispositius de nicotina, com ara els cigarrets electrònics, els productes de tabac escalfat i altres, “es presenten com a inofensius, quan en realitat són una trampa que atrapa els nens i els joves en una nova forma de fumar, que conté toxines perilloses i que també porta a l’addicció, tot i que la indústria ho nega”.
Ha avisat que el vapeig és una porta d’entrada per als joves a la dependència de la nicotina i ha dit que el seu ús augmenta la probabilitat que es converteixin en fumadors de cigarrets convencionals en el futur. “Just quan veiem un descens del consum de tabac tradicional, la indústria ha trobat una manera d’atreure nous clients, introduint els joves en una addicció a la nicotina disfressada falsament d’innòcua”, ha insistit.
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