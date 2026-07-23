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Màxima precaució

Catalunya s’enfronta a la jornada amb més risc d’incendi de l’estiu per un còctel d’altes temperatures i baixa humitat

Els termòmetres poden arribar als 43 graus al Segrià i la Ribera d’Ebre

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Incendi a Cervelló (Barcelona)

Incendi a Cervelló (Barcelona) / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Germán González

Barcelona

El risc d’incendi forestal a Catalunya arriba al seu punt màxim aquest dijous, després d’haver estat molt elevat durant tota la setmana. Per això, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la precaució, tenint en compte les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Es manté en alerta el pla INFOCAT pel risc d’incendi forestal, principalment a l’interior de les Terres de l’Ebre i a la franja del Bages, el Solsonès i la Noguera.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté els avisos per calor intensa aquest dijous al Segrià i la Ribera d’Ebre, on es poden arribar als 43 graus, i, amb menor intensitat, en la major part de la meitat oest de Catalunya. El divendres 25, la calor diürna afectarà principalment la Vall d’Aran. La matinada passada hi va haver calor nocturna al Baix Ebre i el Montsià, i divendres a la matinada s’ampliaran els avisos a la Ribera d’Ebre, el Segrià, la Noguera i el Pla d’Urgell. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per calor, ja que les temperatures estaran per sobre de la mitjana.

El Meteocat preveu un descens de les temperatures a partir del cap de setmana, tot i que l’entrada de vent de mistral i ponent, així com de tramuntana, mantindrà el risc d’incendi dissabte i, principalment, diumenge. A més, hi ha perill de tempesta seca, amb trons i aparell elèctric.

Consultar zones de risc

Davant aquesta situació, Protecció Civil insta a extremar la prudència i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi o que pugui implicar quedar exposat als seus efectes. És necessari consultar diàriament les zones de risc, els tancaments d’espais i les prohibicions abans de realitzar activitats a prop dels boscos.

Els Bombers de la Generalitat també han reforçat el dispositiu davant l’alt risc d’incendi forestal i recorden que el confinament és la mesura d’autoprotecció més adequada, tret que les autoritats indiquin el contrari.

Davant la situació d’alt risc d’incendi forestal, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions d’emergències. Segons les anàlisis de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), elnivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d’emergències Central, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.

Per fer front a aquesta situació, s’ha reforçat el nivell de comandament i s’obriran diversos parcs de bombers voluntaris, sobretot a la Regió d’Emergències de Lleida. Les sales de control de les regions d’emergències i la Sala Central de Bombers (SCB) compten amb més personal TEOC (Tècnics Especialistes Operadors de Control).

A més, s’han reforçat les unitats GRAF dels parcs de Cassà de la Selva i Móra d’Ebre, així com s’han activat els equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Paral·lelament, es mantenen els dispositius d’extinció i el seguiment dels incendis que ja estan controlats, com els de Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia i Rubió, entre d’altres.

Més restriccions en zones naturals

Els Agents Rurals incrementen de cinc a set les restriccions d’accés en espais naturals. Fins aquest dijous s’impedia l’accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar, el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies, i ara s’afegeix alParc Natural de Montserrat (no afecta l’accés al monestir, però sí a l’entorn d’aquest parc) i la serra de Montsant.

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També s’activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal en uns 442 municipis de 37 comarques, i el nivell 4 per perill extrem a 156 municipis de 20 comarques.

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