Investigació
Detingut un quart jove per les agressions virals i aleatòries a l’Eixample de Barcelona
Els Mossos han acreditat sis agressions que van ser gravades per obtenir notorietat i impacte a les xarxes socials
El Periódico
La Policia Nacional ha detingut a l’aeroport del Prat (Barcelona) un quart jove acusat de cometre almenys sis agressions aleatòries en grup al districte de l’Eixample de Barcelona, que després de fer-se virals va fugir primer a Canàries i després al Marroc.
Segons han informat aquest dijous a EFE fonts pròximes al cas, el jove, sobre qui els Mossos d'Esquadra havien dictat una ordre de cerca i captura, va ser detingut dimarts passat, 21 de juliol, per la Policia Nacional al control de passaports de l’aeroport, on havia arribat procedent del Marroc.
Els Mossos ja havien detingut tres dels joves que presumptament van cometre les agressions aleatòries i van denunciar-ne dos més, de manera que només quedava per localitzar aquest sospitós.
Agressions en sèrie
Als detinguts se’ls atribueixen diversos delictes contra la integritat moral i lesions lleus, relacionats amb una sèrie d’agressions comeses en grup a Barcelona la matinada del 5 de juliol passat, que es van fer virals a les xarxes socials.
Les primeres tres detencions es van practicar dijous passat, 16 de juliol, arran de la investigació dels Mossos de diversos vídeos en què es podia veure un grup de joves que agredia de manera indiscriminada diverses persones a la via pública, en la majoria dels casos al districte de l’Eixample de Barcelona, mentre gravaven les accions amb els seus telèfons.
Els investigadors van aconseguir localitzar diverses víctimes i, paral·lelament, mitjançant l’anàlisi de les imatges penjades a les xarxes, les declaracions de testimonis i la col·laboració ciutadana i de la seguretat privada de l’oci nocturn, van identificar els presumptes autors.
Fins ara, els Mossos han acreditat sis agressions, algunes de les quals van provocar lesions lleus a les víctimes. Segons la policia catalana, l’objectiu dels agressors era gravar les escenes i difondre-les públicament per obtenir notorietat i impacte a les xarxes socials.
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