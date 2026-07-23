trajectes
L’eclipsi posarà a prova la mobilitat a Espanya
Valentina Raffio
Espanya avança en els preparatius per a l’arribada de l’"eclipsi del segle" i, a menys d’un mes del fenomen, un dels factors que més preocupa és la mobilitat. Segons fonts de la comissió especial del Govern creada per agilitar la logística, les primeres estimacions apunten que el 12 d’agost, dia de l’esdeveniment, podria augmentar entre un 30% i un 100% el trànsit a les províncies de l’eclipsi, amb entre 400.000 i 1,5 milions de desplaçaments addicionals cap a les zones afavorides per la franja de totalitat del fenomen.
Els experts preveuen que durant la jornada es dispararan els desplaçaments des de ciutats com Madrid o Barcelona cap a zones on l’eclipsi es podrà observar en tota la seva totalitat, com ara Burgos o Tarragona. Per això, recomanen planificar els viatges amb temps i evitar deixar per a última hora els desplaçaments cap a la franja de totalitat.Espanya avança en els preparatius per a l’arribada de l’"eclipsi del segle" i, a menys d’un mes del fenomen, un dels factors que més preocupa és la mobilitat. Segons expliquen fonts de la comissió especial del Govern creada per agilitar tota la logística de la jornada, les primeres estimacions apunten que el 12 d’agost, dia de l’esdeveniment, podria produir-se un augment d’entre el 30% i el 100% del trànsit a les províncies de l’eclipsi i que això, al seu torn, podria traduir-se en entre 400.000 i 1,5 milions de desplaçaments addicionals cap a les zones ‘agreujades’ per la franja de totalitat de l’eclipsi. Els experts afirmen que els trajectes de Madrid a Burgos o de Barcelona a Tarragona –és a dir, de zones on l’eclipsi es veurà només de forma parcial cap a punts on es podrà observar en tota la seva esplendor– es podran multiplicar exponencialment durant la jornada del 12 d’agost, a tall de precaució, es demana a la població planificar amb temps els desplaçaments i no deixar "fins a última hora" els viatges cap a les zones privilegiades per la franja de totalitat.
El Govern va anunciar que es desplegarà un pla especial de seguretat per "garantir una mobilitat ordenada, la protecció de nodes crítics de transport i una assistència integral als visitants" durant el dia de l’esdeveniment. També s’activarà un dispositiu específic de protecció civil per "avaluar riscos i millorar la gestió d’emergències" durant les hores crítiques del dia.El Govern, per la seva banda, ha anunciat que es desplegarà un pla especial de seguretat per "garantir una mobilitat ordenada, la protecció de nodes crítics de transport i una assistència integral als visitants" durant el dia de l’esdeveniment. També s’activarà un dispositiu específic de protecció civil per "avaluar riscos i millorar la gestió d’emergències" durant les hores crítiques de la jornada.
Control de carreteres
Segons els responsables de la iniciativa, el dispositiu inclourà mesures per regular els fluxos de trànsit, reforçar els controls a les carreteres i activar respostes ràpides en cas de congestions importants o de retorns massius de vehicles. A més, es desplegaran efectius en els principals itineraris, aparcaments i nuclis urbans per gestionar la mobilitat, prevenir la delinqüència comuna, garantir la seguretat i preservar la convivència ciutadana. Segons expliquen els responsables d’aquesta iniciativa, es duran a terme mesures com la regulació dels fluxos circulatoris; el control en carreteres, i el disseny de respostes immediates davant congestions severes i retorns massius. També es realitzaran desplegaments en recorreguts puntuals, pàrquings i nuclis urbans per controlar el tràfic, evitar la delinqüència comuna, garantir l’ordre i vetllar per la convivència pacífica. A Catalunya, així com al País Basc i Navarra, gran part d’aquestes funcions recauran en les policies autonòmiques, així com en altres cossos de seguretat.n
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