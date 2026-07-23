Barcelona, protagonista
L’exèrcit d’IA que ens ajuda a trobar el que busquem
La start-up barcelonina PageMind, liderada per Jaume Portell, tanca una ronda de finançament d’1,2 milions d’euros procedents de 4Founders, del cofundador d’eDreams i de l’amo de TradeInn.
Paula Clemente
L’interès de Jaume Portell per les tècniques que fan que un usuari trobi un producte o servei concret a internet va començar quan treballava a eDreams. Va ser el director tecnològic d’aquesta agència en línia de viatges abans de la seva venda a un fons d’inversió, així que va dedicar molt temps (i més d’un viatge a San Francisco) a comprendre de quines formes Google portava clients a un portal digital. Després de sortir d’eDreams, el 2008, va muntar una empresa per aprofitar aquesta intel·ligència tecnològica a les botigues físiques, però Beabloo va acabar en mans d’Indra, després de gairebé morir per culpa de la covid.
El següent va ser convertir-se en director tecnològic d’Exoticca, una mica amb la mateixa intenció de millorar l’encaix entre els paquets vacacionals que ofereix aquesta empresa emergent i els clients que els busquen sense trobar-los. Però, fa un any, a Portell se li va tornar a despertar el cuquet de l’emprenedoria. Ha muntat, en aquest temps, un sistema pel qual un centenar de programadors web artificials estan desenvolupant una solució que millora els catàlegs digitals dels comerços i, conseqüentment, els posiciona millor a Google o en les intel·ligències artificials a través de les quals busca cada vegada més el client.
PageMind, aquesta empresa amb seu a Barcelona, acaba de tancar una ronda de finançament d’1,2 milions d’euros procedents del fons d’inversió 4Founders, del seu cofundador a títol individual, Javier Pérez–Tenessa (també és cofundador original d’eDreams) i del cofundador, amo majoritari i conseller delegat de TradeInn, David Martín. Aquest comerç electrònic d’articles esportius ha estat mesos col·laborant amb l’empresa per ser el seu primer cas d’èxit, i diu haver multiplicat per 15 el descobriment dels seus productes i incrementat un 24% els clics.
"Hi ha una gran desconnexió entre com els humans som capaços d’expressar les coses que necessitem i com els productes o serveis expressen les seves característiques o tecnologies", contextualitza Portell, fundador i conseller delegat de PageMind, projecte al qual s’ha incorporat Pau Borrell, exresponsable de producte a Privalia o Exoticca.
"El que fem és analitzar les principals categories de cada sector, identificar quin és el perfil de client més habitual, quines necessitats té i com acostuma a expressar-les quan busca un producte o servei. A partir d’aquí, estudiem a fons els catàlegs dels nostres clients i reescrivim les seves pàgines de producte perquè responguin millor a les preguntes i als dubtes que solen plantejar els usuaris dins d’aquella categoria", explica Portell.
Salt als EUA
Tot això ho fan amb tecnologia i intel·ligència artificial (IA), és clar. Aquest emprenedor, que va decidir apostar de ple per la seva idea després de presentar-se a un concurs als EUA i que un jurat format per directius d’OpenAI, Google o LinkedIn l’elegís finalista i l’animés a tirar cap endavant el projecte, va començar sol, delegant la tasca de la programació en intel·ligències artificials que creen codi (vibe coding, en diuen). Ara en té 130 d’aquests bots treballant per a ell i a un equip de quatre persones.
"El que veiem és que, quan expliques molt millor per a què serveix cada producte i ho fas a partir d’una investigació profunda sobre tots els seus aspectes, acabes generant contingut de molta qualitat i Google et prioritza perquè dones millor resposta que la resta de pàgines, i això et pot permetre passar de la setena posició a la primera", resumeix Portell.
Després de validar la proposta amb TradeInn o Deutsche Telekom, l’empresa ha tancat una ronda d’inversió que pretén destinar a accelerar (aquest any l’acabaran amb uns 300.000 euros de facturació), continuar creixent "amb comerços de tot tipus" i saltar als EUA. A l’haver rebut l’empenta de directius de Silicon Valley, Portell considera que existeix una oportunitat allà. "És un mercat molt exigent, és molt difícil triomfar-hi, però si ho fem bé, és el millor camp de batalla per fer les coses millor i més de pressa, és on n’aprendrem més, on li demanarem més a la màquina", conclou.
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