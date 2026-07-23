Investigació
El Parlament tanca la crisi de la DGAIA sense assenyalar càrrecs polítics
Pau Lizana Manuel
El Parlament va liquidar ahir la seva avaluació sobre l’activitat de la ja extinta Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). La comissió d’investigació sobre el sistema de protecció de menors –impulsada a la Cambra catalana després dels escàndols de pederàstia, pagaments indeguts i presumptes irregularitats que van saltar a mitjans de l’any passat– va emetre el seu dictamen i el va portar al Ple del Parlament, on va ser aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i Comuns.
El document assenyala l’externalització de molts centres d’acolliment, l’impacte de les retallades de l’"etapa convergent" i l’augment de menors desemparats des del 2016 fins al 2020 com a causes que van portar a una falta de control que va afectar la qualitat de l’atenció i la capacitat de resposta "en detriment dels drets dels nens i adolescents".
La investigació assenyala la "pressió sobre el sistema de protecció de menors" com una de les principals causes del deteriorament. És una pressió originada per un increment del 84% dels casos que van necessitar atenció de la DGAIA des del 2015 i un augment del 71% dels infants tutelats des d’aquell any.
Retallades en inversions
El document declara que "les retallades en inversions i pressupostos socials de l’etapa convergent, juntament amb la política d’externalització dels serveis públics", estan darrere d’un "model de protecció esgotat". El dictamen se centra en els últims anys de mandat d’Artur Mas i en les legislatures de Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.
L’oposició va denunciar que la comissió hagi finalitzat sense assenyalar cap responsable polític. El ple va rebutjar per unanimitat el punt del dictamen que apostava per "eliminar el marge de lucre opac" de les entitats que gestionaven els centres de la DGAIA.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Necrològiques del 22 de juliol del 2026
- El foc al remolc d'un camió a Santa Maria de Merlès provoca una mobilització per evitar que s'estengués al bosc
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- L'avís de Ramon Vallès, pilot d'avió d'Igualada: 'Aquest és l'hàbit més senzill que et pot salvar la vida en un accident