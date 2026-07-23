La lluita contra el foc
Sánchez i García-Page s’uneixen davant el gran incendi de Guadalajara
El cap de l’Executiu anuncia una nova línia de 300 milions d’euros per a la innovació de les pimes en la lluita contra el canvi climàtic
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, han escenificat aquest dimecres la coordinació entre administracions per aturar l’incendi de La Mierla (Guadalajara), que s’ha convertit ja en el més gran la història de la regió. Tots dos han carregat contra el negacionisme climàtic i ha apuntat la necessitat de combatre’l davant una onada d’incendis que des de començament d’any ha arrasat tantes hectàrees (100.000) com les que es cremaven anualment fa una dècada. El cap de l’Executiu ha qualificat d’"imperatiu" un gran pacte d’Estat, centrat a millorar tant la coordinació com la prevenció i augmentar els recursos, i per a això ha instat a "apartar la lluita partidista i centrar-nos en l’emergència". El president de Castella-la Manxa ha carregat contra els "discursos perillosos" que neguen el canvi climàtic al ser "part del combustible dels incendis" i va assegurar que no hi ha cap altra opció que combatre’l. Amb cautela, va assenyalar que la situació és a prop d’estabilitzar-se i es va felicitar per un desplegament de mitjans una feina que ha permès protegir els nuclis urbans. "Estem parlant de tot l’Estat, de totes les administracions treballant colze a colze contra un enemic comú", va apuntar per la seva banda el cap de l’Executiu per rescatar el lema ‘tots contra el foc’.
Un pacte d’Estat
Després de comprometre’s que "el Govern serà allà" de cara a la recuperació de les zones afectades, fins i tot sense concretar encara xifres econòmiques, va insistir a cridar a un pacte d’Estat. "Entre les diferents institucions i també lògicament a les Corts Generals" amb l’objectiu de "convertir en lleis, en recursos econòmics, mesures que són fonamentals per salvaguardar la vida, la seguretat i protegir la prosperitat de comarques i també de províncies i de territoris com és Guadalajara, com és Castella-la Manxa".
"Això significa no només extingir els incendis, sinó també aplicar polítiques de prevenció, de conscienciació, dedicar recursos econòmics sostinguts al llarg de l’any i també apostar per aquelles polítiques que mitiguin i ens adaptin a l’emergència climàtica", va resumir. En aquest punt, va felicitar García-Page per les seves polítiques "no només des del punt de vista de la resposta a l’emergència climàtica, sinó fins i tot de la transformació energètica amb projectes d’hidrogen verd que són únics no només per a aquesta terra, sinó també per al conjunt del país".
De moment, el Govern posarà en marxa "una nova línia de 300 milions d’euros per impulsar la innovació de les nostres pimes en la lluita contra el canvi climàtic". Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, després d’apuntar que "els incendis han arrasat ja més de 100.000 hectàrees aquest any".
Abans de visitar el post de comandament a La Mierla, a Guadalajara, el cap de l’Executiu va remarcar a través de la xarxa social X que "l’emergència climàtica no admet negacionismes ni demores. Per produir de manera més neta i eficient, adaptar el nostre teixit productiu a la nova realitat climàtica, i desenvolupar tecnologies per combatre els fenòmens extrems. Protegir Espanya no és només reaccionar davant l’emergència, també és anticipar-s’hi".
Aquesta partida la mobilitzarà el Ministeri d’Indústria, a través d’ENISA (Empresa Nacional d’Innovació) i els préstecs aniran des de 25.000 euros fins a 1,5 milions sense garanties. Amb caràcter general, tindran un termini d’amortització de fins a 7 anys, amb manca de capital de fins a 2 anys. Es destinaran a "projectes empresarials amb potencial per enfortir la prevenció, la preparació i la resposta davant els desafiaments derivats de les emergències i el canvi climàtic" i els interessos estaran vinculats als resultats de l’empresa.
Des de l’inici de l’onada d’incendis aquest estiu, al Govern han tornat a insistir a l’oposició en la necessitat d’impulsar les mesures del pacte d’Estat davant l’emergència climàtica. "No només és reaccionar, sinó que hem de prevenir", va instar Sánchez dilluns passat després de visitar la zona devastada per l’incendi a Los Gallardos (Almeria)
Llavors ja va advertir que "tindrem un estiu complex i complicat", per la qual cosa va reiterar que el Govern mantindrà l’alerta i desplegarà el seu pla de lluita contra incendis "per respondre amb la màxima celeritat".
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