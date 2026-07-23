A l’R2, l’R2 Nord i l’R11
Els usuaris de Rodalies viuen amb resignació la primera jornada de talls pel forat a les obres de Montcada: «No saps quan passarà el teu tren»
El pla alternatiu de transport arrenca sense horaris clars i satura els trens de l’R4 a l’estació de Montcada- Manresa
Incidències a Rodalies Renfe avui, en directe | Última hora del servei de trens en les línies R2, R2 Nord i R11 després del forat a Montcada i alternatives
Un forat a les obres de soterrament de Rodalies a Montcada engoleix una grua i obliga a tallar ‘sine die’ l’R2, l’R2Nord i l’R11
«T’has de buscar la vida»: El forat a Montcada obliga els usuaris del tren a buscar alternatives
Pau Lizana Manuel
Els usuaris del corredor del Vallès Oriental de Rodalies, per on circulen l’R2, l’R2 Nord i l’R11, han sigut aquest matí els més afectats pel tall de les seves línies entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu pel clot que es va originar ahir a les obres de soterrament de les vies. Els passatgers que havien de continuar desplaçant-se cap a Barcelona aquest mes de juliol han topat amb estacions sense horaris definits, vagues indicacions dels informadors de Renfe –en aquelles estacions en les quals n’hi havia– i una operativa diferent de l’habitual que ha afegit diversos minuts i fins i tot hores de retard als seus trajectes.
Les indicacions oficials de Rodalies convidaven els usuaris de l’R2 i l’R2 Nord a arribar fins a Montcada i Reixac i des d’allà fer transbord amb la línia R4 de Rodalies, que s’atura a l’estació de Montcada – Manresa, a uns 400 metres. El periple per a molts d’aquests usuaris començava, no obstant, des de la seva mateixa estació d’origen. «Cal esperar que arribi un tren i quan arribi, veiem», ha explicat un informador a l’estació de Sant Celoni a primera hora del matí. La informació oficial és que es mantenien els horaris habituals de passada, una cosa que s’ha vist compromesa des de primera hora del matí. «Al final no saps quan passaran», lamentava una usuària.
Una vegada al tren – un d’ells ha passat a les 8.00 hores i ha aglutinat les circulacions programades per a les 7.22, 7.37 i 8.07 – els temps tampoc eren els habituals. La R11, provinent de Portbou, Figueres i Girona, té aquest dimecres el seu destí final a Granollers Centre, cosa que ha complicat molt regular la circulació dels trens i ha fet que molts dels de l’R2 i la R2Nord haguessin de quedar-se aturat alguns minuts.
Allà, els passatgers tenien l’opció d’abaixar del tren i agafar un dels busos directes fins a l’estació de Sant Andreu, que ha disposat Renfe per a l’ocasió. Molts també han optat per agafar els busos de línia de l’empresa Sagalés, que parteixen des de Granollers i acaben a l’estació de busos de Fabra i Puig, a l’avinguda Meridiana.
«El pa de cada dia»
Entre els usuaris, la resignació habitual en les cada vegada més recurrents situacions anòmales de Renfe. «És el pa de cada dia», lamentava l’Alex, en declaracions a l’ACN. Molts dels passatgers habituals coneixien que un ensorrament a les obres de soterrament de Montcada havia originat un forat a prop de les vies del tren, però pensava que la circulació es podria haver restablert ja aquest dijous. Lara, una d’aquestes usuàries, tampoc se sorprèn: «Mai se sap amb Renfe».
Per a aquells usuaris que no han volgut utilitzar el bus –els menys, a jutjar pel buit d’alguns dels vagons–, el seu trajecte ha continuat per les estacions de Montmeló, Mollet – Sant Fost i la Llagosta. En aquesta última, els trens s’havien d’esperar per poder entrar a la seva destinació en aquesta jornada: Montcada i Reixac. Com que aquesta estació no és normalment capçalera de línia, les maniobres perquè el seu trajecte acabi allà impliquen diversos minuts de retard que s’afegeixen al ja accidentat trajecte d’aquest juve s. El tren que a les 8.00 ha sortit de Sant Celoni, per exemple, ha arribat cap a les 8.45 a la Llagosta i no ha tornat a avançar fins a les 9.07.
En aquells 22 minuts, la desesperació s’ha apropiat, sobretot, d’aquelles persones que no estan acostumades als contratemps habituals de la xarxa ferroviària catalana. Són, per exemple, els turistes que volien anar cap a l’aeroport, el destí habitual de l’R2Nord. Una turista japonesa, que no parlava cap idioma més enllà del japonès, ha demanat ajuda als passatgers mitjançant el traductor del seu mòbil, mentre plorava, desesperada, per trobar una manera d’arribar a l’estació del Clot – Aragó.
Finalment, el tren ha pogut arribar fins a Montcada i Reixac i els passatgers han emprès el seu camí cap a Montcada - Manresa, en un transbord que entre els xats d’usuaris afectats per Rodalies s’ha catalogat d’«inhumà».
A l’estació, situada en un fort desnivell i amb una andana estreta, s’han amuntegat des de primera hora del matí els usuaris habituals i els que normalment completen el seu recorregut cap a Barcelona amb l’R2. Allà, tres informadors, previstos pel reforç de Renfe, miren de dispersar els passatgers al llarg de tota l’andana, tot i que és impossible evitar l’aglomeració. Això, sumat al fet que una incidència a Sant Sadurní d’Anoia ha provocat retards de fins a 20 minuts a l’R-4, ha fet especialment complicada la mobilitat dels passatgers. «Jo tinc paciència, el meu cap no tant», es podia sentir a les andanes del baixador.
Els usuaris, de moment, hauran de continuar acostumant-se a aquesta nova realitat. De moment, no hi ha previsió que els trens tornin a circular al costat del clot aviat.
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