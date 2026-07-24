Efectes del canvi climàtic
Barcelona estudiarà subvencionar aires condicionats en habitatges dels barris més vulnerables a la calor extrema
El ple municipal ha aprovat sengles propostes dels Comuns i ERC tendents a garantir una climatització correcta a l’interior de les cases
Barcelona assajarà com respondre a una onada de calor de 50o amb un simulacre el setembre del 2027: «Estem obligats a preparar-nos»
La calor extrema ha causat 10.200 morts a l’àrea de Barcelona en les últimes dues dècades: «El codi postal no pot determinar qui pateix més»
Gerardo Santos
Si dimecres 15 de juliol l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es va reunir al Saló de Cent de l’Ajuntament amb regidors, representants d’organismes, entitats i empreses considerats «clau» per començar a organitzar el que serà el primer simulacre d’onada de calor de la ciutat; aquest divendres, en el marc de l’últim Ple del Consell Municipal abans de les vacances d’estiu, els grups de Barcelona en Comú i ERC han posat sobre la taula sengles mesures tendents a millorar la qualitat de vida dels barcelonins en una nova realitat en la qual els registres de temperatures se superen any rere any. Propostes que han sigut aprovades en la sessió plenària i que inclouen, entre d’altres, la instal·lació de desenes de milers d’aparells d’aire condicionats i ajuts econòmics per assegurar la correcta climatització de les llars.
D’una banda, ERC ha proposat al govern municipal desenvolupar «un pla d’actuació planificat i dotat pressupostàriament» batejat com a ‘Refrescat, Barcelona, que contempli «ajuts ràpids» per millorar el confort tèrmic de les vivendes vulnerables mitjançant «sensors de temperatura, mesures d’eficiència energètica o proteccions solars». En el cas de la proposta de Barcelona en Comú, la clau és que els veïns amb menys recursos també puguin accedir a tenir un aparell d’aire condicionat a casa seva. Així, els Comuns han instat el govern municipal a desenvolupar un «pla de millora de climatització», dotat de 10 milions d’euros anuals i sostingut almenys durant quatre anys, per instal·lar aparells d’aire condicionat en unes 20.000 vivendes per mandat. Malgrat el vot en contra del PP i de Vox en el cas de la proposta dels Comuns i l’abstenció d’aquests a la d’ERC, les dues propostes han tirat endavant amb els vots a favor de la resta de grups polítics.
Ha arrencat el debat la regidora de Barcelona en Comú Gemma Tarafa, que ha desitjat un «bon i calorós dia» als presents. L’ edila ha recordat que des de començament d’estiu ja han mort un centenar de persones a Catalunya per motius atribuïbles a les altes temperatures i ha indicat que «la calor ho pateix qui menys té», amb referència al fet que Espanya «és el país de la Unió Europea en què més persones declaren no poder pagar-se l’aire condicionat». Si bé la mitjana indica que «el 50% de les vivendes de Barcelona no tenen aire condicionat», a les «vivendes de classe alta» aquest percentatge escala fins al 71%, ha afegit Tarafa.
Per la seva banda, la regidora d’ERC Elisenda Alamany ha volgut reprendre l’anunci, abans referit, de l’inici de la preparació del simulacre d’onada de calor, que es preveu per al setembre de l’any que ve. «Encadenem onades de calor, una rere l’altra, però davant d’aquesta realitat ens trobem amb l’‘anar fent’, les improvisacions i els simulacres». «L’ajuntament arriba tard quan parla dels 50 graus, perquè la ciutat no està preparada ara ni tan sols per als 30 graus; els debats sobre el simulacre estan bé, però la ciutat crema ja», ha afegit. Per Alamany, si sortir de casa és un risc, es perd l’essència mediterrània de la ciutat», per la qual cosa demana «ambició de ciutat» per «no deixar de ser com som i viure com vivim». Per a això, ha proposat la creació d ’un ‘ mapa de calor’ que es pugui consultar des de dispositius mòbils i que serveixi perquè aquells que més pateixen la calor puguin preparar els itineraris sota un sol cada vegada més inclement.
Per part del govern municipal, ha pres la paraula la primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, que ha confirmat el recolzament del PSC a sengles propostes. No ha perdut l’ocasió, no obstant, per enumerar algunes de les mesures que ha pres el govern municipal en matèria de crisi climàtica. Bonet ha esmentat, per exemple, la «rehabilitació d’edificis per impulsar l’eficiència energètica», però ha declarat que és necessari emprendre els debats que les dues propostes posen sobre la taula i ha mostrat els dubtes que li desperten. En primer lloc, s’ha preguntat qui ha de demanar les ajudes, i a qui han d’anar dirigides. En segon lloc, ha recordat que bona part de les famílies vulnerables són inquilines i no propietàries: «¿Com configurem una ajuda que pot implicar una pujada del valor de la propietat i, alhora, un increment de la factura per al llogater?», s’ha qüestionat. En tot cas, ha conclòs Bonet, es tracta d’inquietuds sobre les quals el govern municipal reflexionarà «perquè les propostes siguin exitoses». Abans de tancar la seva intervenció, la tinenta d’alcaldia ha estès el guant als grups d’ERC i Comuns perquè les dues propostes es puguin fer realitat gràcies a un futur acord pressupostari el 2027.
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