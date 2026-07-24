Previsió meteorològica
Catalunya activa diversos avisos per intensitat de pluja per a aquest cap de setmana i adverteix de ruixats potencialment torrencials
El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que tant dissabte com diumenge es podrien produir en diversos punts del territori precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de només 30 minuts
Valentina Raffio
Després d'una setmana marcada per la calor extrema, arriba un canvi de temps que, d'una banda, provocarà una baixada dels termòmetres però, de l'altra, augmentarà la inestabilitat atmosfèrica i donarà lloc a ruixats potencialment intensos. Davant d'aquest escenari, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos per intensitat de pluja davant la possibilitat que s'acumulin fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de només 30 minuts en diversos punts del territori. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la prealerta del seu pla davant d'inundacions i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi i, sobretot, mantenir-se allunyada de rius, barrancs i zones potencialment inundables, atès que aquestes pluges podrien adquirir un caràcter torrencial i descarregar grans quantitats d'aigua en molt poc temps.
Dissabte hi ha una dotzena de comarques en avís groc per intensitat de pluja. Entre el migdia i les sis de la tarda, els avisos es concentren a la demarcació de Girona i engloben territoris com el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. A la tarda, a més, també s'activen avisos per ruixats al Berguedà i al Lluçanès, així com en punts del litoral com el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. Els avisos d'aquesta jornada corresponen a un nivell groc i a un grau de perill de 2 sobre 6 en l'escala de riscos meteorològics.
De cara a diumenge, sobretot de matinada, s'han activat avisos de nivell groc en sis comarques del litoral central. Entre les zones amb risc de pluges torrencials destaquen el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Tarragonès. En aquest cas, els avisos estan vigents entre la mitjanit de dissabte i primera hora del matí de diumenge i corresponen a un nivell de risc d'1 sobre 6 en l'escala de perills meteorològics.
A la resta del territori s'espera un cap de setmana de cels coberts i baixada de les temperatures, tant de les màximes com de les mínimes, posant així punt final a la tercera gran onada de calor de l'estiu. Els models apunten que dissabte serà una jornada tranquil·la i marcada per la nuvolositat a tot Catalunya. Diumenge, en canvi, es preveuen pluges en bona part de la meitat est del territori. En alguns casos, els ruixats podrien anar acompanyats de tempesta.
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