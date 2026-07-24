El forat de Montcada es va fer gran pel rec Comtal
Adif investiga les causes de l’accident, que ha obligat a tallar l’R2 Nord i l’R11 almenys fins la setmana que ve.
El sinistre es va donar en una zona delicada per la presència de les aigües freàtiques
Pau Lizana Manuel
El forat que es va originar dimecres al migdia al barri barceloní de Vallbona encara tardarà dies a tancar-se. Adif està mirant d’omplir el gran forat originat durant els treballs de soterrament del tren al seu pas per Montcada i Reixac amb formigó. El forat mesura uns 17 metres de profunditat i 19 més de diàmetre, segons Adif, tot i que altres fonts apunten que el forat podria mesurar fins a 30 metres de profunditat i 20 d’ample. L’accident ha obligat a tallar les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, que no recobraran el servei almenys fins la setmana que ve.
L’incident es va produir en una zona especialment delicada per la presència de les aigües freàtiques de l’aqüífer del Baix Besòs i la proximitat del rec Comtal i el riu Besòs. L’històric canal de regadiu de Barcelona, de fet, va donar gran part del seu cabal al pou afectat fins que va poder ser desviat cap al riu i va engrandir el clot originat. El forat va engolir una grua de grans dimensions, a més de generadors i una caseta de treballadors que, de moment, es quedaran sota el formigó fins que els tècnics d’Adif donin per segura la seva retirada. Tècnics de la companyia ferroviària investiguen les causes darrere de l’accident.
Fins al lloc dels fets es van traslladar ahir el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que va preferir no assenyalar cap hipòtesi i va assegurar que aventurar les causes de l’incident és "prematur".
Investigació oberta
Tampoc Arturo Pastor, subdirector de Construccions d’Adif i responsable directe de les obres de soterrament de Montcada, no va voler apuntar cap a cap conclusió concreta. "No descartem res, però tampoc res ens indica que el rec Comtal en sigui la causa". La clau serà determinar per què es va esfondrar part d’una paret del pou de les obres i van cedir els pilars de seguretat.
Mentre els tècnics d’Adif continuen investigant les causes del forat, l’única pista la va donar Xavier Marcé, que va explicar que un dels possibles orígens de l’accident que Adif havia traslladat a l’Ajuntament de Barcelona era un moviment de terres relacionat, precisament, amb les aigües freàtiques de la zona.
Després d’aquestes declaracions, Marcé va fer marxa enrere i va descartar apuntar cap a una causa concreta. No obstant, sí que va explicar que la decisió de desviar el rec Comtal cap al riu Besòs va ser presa "d’acord amb Aigües de Barcelona" i l’Agència Catalana de l’Aigua" per evitar els possibles riscos mediambientals que implicava que l’aigua s’aboqués sobre les tones de formigó que els operaris llancen al clot.
A Carlos Poderoso i Alfredo García l’accident els va agafar mentre caminaven per la zona per anar a banyar-se al riu: "Primer vam sentir un gran soroll, i vam veure la grua encallada, després el clot es va anar fent més gran".
Ahir, quan van tornar a la seva zona habitual de bany, se la van trobar seca i amb el camí tallat pels operaris. L’històric canal de reg de Barcelona ja havia detectat preocupants baixades de cabal en els últims mesos, tot i que no s’havien relacionat amb les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
El secretari Santano va explicar que ni els edificis pròxims al pou d’atac afectat ni les vies del tren han resultat danyats per l’incident i que estan monitorant constantment el lloc de l’accident. El subdirector Pastor va assegurar que des de l’accident "no hi ha hagut moviments a la zona", mentre va demanar disculpes als veïns per les molèsties. Santano va afegir que el treball de les formigoneres es realitzarà "les 24 hores" i que encara durarà "dies".
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