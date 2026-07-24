L’explosió de gas de Sants apunta a dues causes diferents
La Generalitat assenyala l’afectació d’una canonada durant les obres del metro i una deflagració registrada set hores després durant la seva reparació.
Edu Gil
La fuita de gas que dimecres passat a la nit va aixecar una gran flamarada a l’estació de metro de Plaça de Sants de Barcelona i va causar vuit ferits, dos d’ells greus, va quedar ahir "totalment neutralitzada", segons va informar el cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, Albert González. Des del 17 de juliol s’estaven portant a terme obres d’accessibilitat i instal·lació d’ascensors al lloc del succés per millorar i adaptar la parada a persones amb mobilitat reduïda.
Segons el responsable dels bombers, ja no hi ha risc i els mesuraments realitzats durant tota la intervenció van descartar noves fuites en altres punts, com la xarxa de metro.El cap de guardia de Bombers de Barcelona, Albert González, ha anunciat aquest dimecres que la fuga de gas "està totalment neutralitzada" i que ja no existeix risc després de completar-se el tancament dels quatre punts de la xarxa de distribució necessaris per tallar el subministrament. González ha explicat que les flames han desaparegut per complet i que les mesuraments realitzades durant tota la intervenció han descartat noves fugues en altres punts, com la xarxa de metro. A partir d’ara, va assenyalar, els treballs se centraran a restablir la normalitat, tot i que abans serà necessari retirar amb una grua de gran tonatge la perforadora que va provocar l’incident i que es manté clavada al terreny en una posició inestable.
El director d’Obra Civil d’Infraestructures.cat, de la Generalitat, Carles Vaccaro, ha diferenciat aquest dimecres entre les dues causes que s’investiguen en l’incident de la carretera de Sants. Segons ha explicat, la primera correspon a l’origen de la fuga de gas, provocada presumptament per l’afectació d’una tuberia durant les obres del metro. Aquest extrem encara "s’està començant a investigar" perquè els tècnics no han pogut accedir a la zona fins que els Bombers l’han autoritzat.
La segona causa fa referència a la deflagració registrada set hores després, quan la companyia distribuïdora estava reparant la conducció feta malbé. Sobre aquest punt, Vaccaro ha remarcat que la investigació correspon exclusivament a l’empresa de gas, responsable de les tasques de reparació, i ha insistit que els dos fets han d’analitzar-se per separat. "Aquí hi ha dues causes i vull que quedi molt clar", ha recalcat.
La tinenta d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha confiat que la incidència quedi completament resolta al llarg d’aquest dimecres, una vegada es retiri la perforadora que va provocar l’accident i es pugui restablir la normalitat a la zona. Batlle ha assegurat que les obres podran continuar "de manera immediata" una vegada finalitzin les tasques d’emergència, tot i que ha insistit que serà necessari analitzar les causes del que ha passat i depurar les responsabilitats que corresponguin.
Els veïns
"El que ens interessa ara és recuperar la normalitat", ha afirmat, abans d’assenyalar que l’incident ha generat una "principal alarma en la ciutadania". Així mateix, ha agraït l’actuació dels serveis d’emergència, especialment la de Bombers de Barcelona, la intervenció del qual ha qualificat d’"absolutament precisa", i ha reiterat que, una vegada superada l’emergència, les administracions hauran d’estudiar el succeït per adoptar les mesures necessàries i evitar que un episodi similar torni a repetir-se. Entre els veïns del passeig de Sant Antoni encara predominava aquest dimecres la barreja d’alleujament i impressió després d’una nit marcada per la gran columna de foc. Gabi i Lali, veïnes de la finca situada als números 2-6, van seguir l’evolució de l’emergència des dels seus balcons després que els bombers els informessin que hi havia una fuita de gas. "Va ser molt impactant", resumeix Gabi sobre la deflagració, que totes dues van presenciar en directe. Tot i que reconeixen que van viure moments de por, destaquen que en tot moment van veure la situació controlada pels serveis d’emergència i que no van rebre cap ordre de confinament. "Ha sigut espectacular, però per sort s’ha pogut controlar", coincidien mentre observaven l’ampli dispositiu desplegat a la zona.
Uns metres més enllà, Geòrgia, veïna del número 8-10, explica que ja dormia quan es va produir l’explosió. Assegura que va escoltar un fort terrabastall, tot i que en un primer moment no li va donar importància. Va ser cap a la una de la matinada quan diversos bombers van trucar al timbre per accedir al replà de l’edifici i utilitzar la instal·lació elèctrica, moment en què va comprovar la magnitud de l’incident.
A la cantonada amb el carrer de Salou, l’Eli, propietària del bar Dulce, recorda que al tancar el local, cap a les cinc de la tarda, ja va percebre una intensa pudor de gas i va veure els bombers treballant. El Josep, un veí de 83 anys del carrer d’Alcolea, que va sortir de casa a les sis del matí, es va trobar amb l’enorme flamarada. "Mai de la vida havia vist una cosa així", assegurava.
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