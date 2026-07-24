En una dècada
Les nits tòrrides es multipliquen per 9 a BCN
Cristina Sebastian
Les nits tòrrides, quan els termòmetres no baixen de 25°C, ja formen part de la nova normalitat climàtica i avancen a una velocitat inaudita. Les dades de l’Observatori del Raval, al centre de Barcelona, mostren aquesta escalada dels valors nocturns. El 2016, fins al 23 de juliol, amb prou feines es van comptabilitzar tres nits d’aquest tipus, quan aquest any ja se n’han registrat 28.
L’augment de les temperatures al llarg de l’última dècada ha sigut ve-loç. Si el 2016, a l’altura d’aquestes dates, es van registrar tres nits tòrrides, el 2022 ja s’elevaven a 11, el 2025 pujaven a 18 i a 28 el 2026.
En aquest sentit, els especialistes recorden que, entre el 1924 i el 2003, no s’havia registrat mai una nit a més de 23°C durant un juny. En canvi, aquest estiu, cada nit d’aquest mes ha estat per sobre d’aquest llindar. En la majoria dels casos, s’ha superat fins i tot la barrera de la nit tòrrida.
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