conflicte urbanístic
Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés
Després de 15 anys de litigi, l’Ajuntament "recupera un espai estratègic" de la ciutat per un valor d’11,7 milions d’euros.
Gerardo Santos
Després de 15 anys de litigis entre Mataró i El Corte Inglés, el futur del solar de Can Fàbregas i de Caralt s’aclareix. L’Ajuntament, l’empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), i El Corte Inglés han arribat a un principi d’acord per resoldre el conflicte. Així, l’Ajuntament de Mataró pagarà a l’empresa 11.713.000 euros (IVA no inclòs) i recuperarà la plena propietat dels terrenys. "L’import –declara el consistori– es correspon amb el valor de taxació actual, confirmat pels serveis tècnics municipals".
Per al govern municipal, "la solució acordada permetrà tancar una controvèrsia urbanística, patrimonial i comercial", però també "posar fi al procediment judicial actualment en curs entre les parts". L’origen del conflicte es remunta al gener del 2012, quan El Corte Inglés va adquirir la finca, després de concurs públic, per 24 milions d’euros amb l’objectiu de construir un gran centre comercial. Aquell contracte també incloïa diverses operacions de segregació, cessió de terrenys a l’Ajuntament i la corresponent concessió del subsol per construir un aparcament. No obstant, els grans magatzems mai es van arribar a construir.
Es dona el fet que PUMSA va haver de desmuntar en el seu moment la nau industrial de Can Fàbregas, juntament amb els seus dos edicles i una xemeneia, per buidar el solar i entregar-lo així a El Corte Inglés, tot i que el desmuntatge va començar anys abans d’arribar a l’acord amb l’empresa. Una plataforma ciutadana s’hi va oposar, va portar el cas als tribunals i la justícia li va donar la raó i va exigir al consistori la reconstrucció de la nau al seu emplaçament original. Les peces desmuntades es conserven en un terreny municipal i l’Ajuntament confirma que "el seu estat de conservació és òptim".
El novembre del 2023, El Corte Inglés va demandar PUMSA per demanar la nul·litat i resolució del contracte del 2012. Mesos més tard, el febrer del 2025, la demanda es va ampliar a l’Ajuntament de Mataró, que en el seu comunicat insisteix a haver "defensat sempre l’interès públic de l’operació". Així mateix, a principis del 2026 va iniciar els treballs preliminars per reconstruir la nau al seu emplaçament original, com demanaven els tribunals. No obstant, res d’això va ser necessari, ja que el mes de juny passat el procediment judicial es va suspendre a petició conjunta de les parts, que van comunicar al jutge la seva intenció d’abandonar la via judicial i arribar a l’acord que ara s’ha donat a conèixer.
Ple del setembre
El pacte també possibilita, d’acord amb el govern municipal, "recuperar per a la ciutat un àmbit estratègic important per al desenvolupament del centre i de la mobilitat urbana". L’acord haurà de ser aprovat en el ple municipal del setembre, tot i que no es completarà fins que es compleixin els tràmits administratius exigits per a les adquisicions patrimonials de les administracions públiques. El 31 de desembre del 2026 és la data límit per formalitzar la compravenda, tret que les parts acordin una pròrroga.
L’Ajuntament preveu que a finals d’any, després de quedar la transacció tancada i plasmada als tribunals, decidirà quin serà el futur dels terrenys.
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