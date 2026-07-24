Múrcia voreja els 45° i Catalunya toca els 43°
València i Alacant també superen 43 °C en la jornada més càlida de la tercera onada de calor de l’estiu. Tot apunta que en les pròximes hores es produirà un canvi de temps.
Valentina Raffio
Espanya va viure ahir la jornada més càlida de la tercera onada de calor de l’estiu. Segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a diversos punts de Múrcia es van vorejar 45 °C, mentre que a València, Alacant i Catalunya, sobretot a la zona del Segrià i Ribera d’Ebre, es va superar de llarg el llindar de 43 °C.
En tots aquests punts, on hi havia vigents avisos de nivell vermell per altes temperatures, es van registrar valors extremadament alts per a l’època i que, a més, impliquen un elevat risc per a la salut de la població. Amb una mica de sort, després dels registres d’aquesta jornada, tot apunta que les pròximes hores es produirà un canvi de temps amb què es donarà per acabat aquest episodi d’altes temperatures en el conjunt d’Espanya. Tot i que, segons apunten alguns models, a inicis de la setmana que ve podria tornar la calor asfixiant.
La màxima, a Cieza
Els registres constaten que les temperatures més altes d’ahir es van donar a Múrcia, on havia activat un avís de nivell vermell a la zona de Vega del Segura i la vall del Guadalentín, Lorca i Águilas, davant del risc de registrar temperatures extremes per a l’època. La màxima més elevada del dia es va registrar al municipi de Cieza, on es va arribar a 44,7 °C durant la tarda. A Llorca i Zarcilla de Ramos es van arribar a 44,5 °C, el segon valor més alt d’aquest dijous, mentre que a Múrcia ciutat es van superar 44,1 °C. Entre els valors més elevats del dia també van destacar 44,4 de Coín, a Màlaga, així com els 43,9 de Bicorb, a València; i els 43,7 de Villena, a Alacant.
A Catalunya, ahir el Meteocat havia activat un avís generalitzat per calor a totes les comarques de l’interior i del sud. A més, havia activat avisos de nivell vermell a la zona del Segrià i Ribera d’Ebre davant una pujada dels termòmetres intensa. Els registres constaten que en punts com Vinebre es van superar 43,2 °C, la xifra més alta del dia a Catalunya. També es van observar valors per sobre de 40 °C a desenes de municipis, com Torroja del Priorat, Ascó, Batea, Maials, Falset i Seròs. Una gran part dels avisos per calor s’apagaran en les pròximes hores, tot i que divendres continuaran actius a Ponent i dissabte a les Terres de l’Ebre.
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