la xacra de l’estiu
63.000 desplaçats i confinats davant un incendi de malson a Madrid
El foc arrasa 12.000 hectàrees mentre Puente i Ayuso s’intercanvien retrets després que la Comunitat demani que el Govern assumeixi el comandament de l’emergència.
El focus d’Àvila es va fondre amb els de Villa del Prado i San Martín de Valdeiglesias
El ministre de Transports acusa les comunitats del PP de «jivaritzar» els serveis públics
Víctor Rodríguez
És "el pitjor incendi de la història de la Comunitat de Madrid", va dir la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. A la regió, els focs de Villa del Prado i San Martín de Valdeiglesias ja havien consumit 12.000 hectàrees, van obligar a confinar o desplaçar més de 63.000 persones i a demanar ajuda a la Unió Europea. Units al que devora la limítrofa província d’Àvila, a Burgohondo, van portar a la declaració d’emergència nacional, situació que es dona per segona vegada en la història, i per primera en el cas d’un incendi. "Som en una situació inèdita, la tempesta perfecta, d’altíssimes temperatures i un vent que no cessa, amb l’infortuni que s’han unit tres incendis. La nostra prioritat és salvar vides. Aquesta és la prioritat i no cap altra", va assegurar Ayuso. Una tempesta perfecta en què, malgrat la magnitud del foc, no van faltar els trons polítics.
Ja ahir a la nit, la Comunitat de Madrid, davant la magnitud de la catàstrofe, sol·licitava la declaració d’emergència d’interès nacional, una petició atesa pel Govern al cap de tot just un parell d’hores i que transferia el comandament al Ministeri de l’Interior i la direcció operativa a la Unitat Militar d’Emergències. Ahir al matí, el ministre Fernando Grande-Marlaska informava des del Lloc Avançat de Comandament que els esforços es concentraven sobretot a tractar que els fronts dels tres incendis actius confluïssin. Mentrestant, el Govern sol·licitava a Europa l’activació del Mecanisme de Resposta de Protecció Civil. Quatre avions FOCA d’extinció d’incendis, dos d’Itàlia i dos de Grècia, es mobilitzaven per intervenir des d’avui entre Àvila i Madrid per afegir-se als set del Ministeri de Transició Ecològica.
Amb condicions ambientals adverses, altes temperatures i ratxes de vent de fins a 60 km/h, una part dels pitjors pronòstics es confirmaven al migdia. Els dos focus madrilenys, el de Villa del Prado i el de San Martín de Valdeiglesias es fonien en un i avançaven cap al nord. Si en un primer moment s’havien evacuat dos municipis, Aldea del Fresno i Villa del Prado, i s’havien confinat Pelayos de la Presa i San Martín de Valdeiglesias, així que avançaven les hores i el foc, les indicacions de trasllats o confinaments es van succeir: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela (on amenaça el complex d’antenes de la NASA), Navalagamella, Zarzalejos...
Sense danys personals
La xifra de desplaçats o confinats a la regió madrilenya va arribar a 63.000. A Àvila, on el foc ja havia calcinat a la tarda més de 9.000 hectàrees, també es van portar a terme evacuacions a diversos municipis, entre els quals hi havia Burgohondo. Fins ara no s’han hagut de lamentar danys personals.
L’evolució del vent al llarg de la tarda havia allunyat momentàniament la possibilitat que els dos focs confluïssin, tot i que la situació continuava sent molt preocupant. Segons avançava el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, l’incendi estava "en el moment àlgid" i el seu cap, en avenç cap al nord "fora de capacitat d’extinció". "En aquesta zona no es pot atacar", va assegurar, assenyalant que es feien "actuacions de defensa de les poblacions i es consolidava el flanc dret", el més preocupant.
El propòsit, va explicar, és defensar poblacions, atendre els ciutadans evacuats i buscar "la finestra d’oportunitat" que s’esperava que oferiria la nit, quan havia d’abaixar la intensitat del vent. Per avui s’esperen més bones condicions ambientals, amb temperatures més baixes, vents menys intensos i una humitat relativa més elevada de l’aire una mica més favorable. Hi havia més de 1.100 efectius de la Unitat Militar d’Emergències i 1.000 més de Guàrdia Civil, Protecció Civil, Brigades de Reforç d’Incendis Forestals (BRIF) i altres recursos del Ministeri de Transició Ecològica.
Mentre les flames devoraven la serra oest madrilenya, un altre incendi, el polític, començava a estendre’s arran del fet que la Comunitat de Madrid sol·licités que el Govern central assumís el control. Dijous al vespre, quan Ayuso ho anunciava, el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, instava la presidenta madrilenya a "explicar adequadament" què justificava aquesta sol·licitud. "No ens hem d’apartar a un costat i dir ‘ja t’ho faràs’", assenyalava en una entrevista a la Cadena SER.
Al matí era el ministre de Transport, Óscar Puente, que entrava sense embuts en l’assumpte amb un tuit a la xarxa social X. "Tots tenim clar que l’UME ja és el nou servei d’extinció d’incendis de les comunitats autònomes governades pel PP. Ells redueixen impostos als rics, jivaritzen els serveis públics i després demanen al Govern que els resolgui la papereta", escrivia, mentre es feien ressò de les reivindicacions de bombers forestals de la Comunitat de Madrid.
Van demanar a Ayuso per les paraules de l’un i de l’altre al Lloc de Comandament Avançat de Cenicientos. "Parlem d’un mecanisme que estipula la mateixa llei. Parlem de tres comunitats autònomes i de risc per a la vida", va afirmar. "Al primer mamarracho que es posi pel mig a escalfar l’ambient, per ell farà, per la seva consciència", va dir.
La polèmica va escalar. Mentre Puente va replicar a Ayuso que vivia de caldejar l’ambient, "si hi ha una mamarracho a Espanya, aquesta ets tu", li va etzibar, el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, es va afanyar a tuitar després d’ell. "La paraula del dia és mamarracho", va escriure.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va mirar d’abaixar una mica el perfil. "L’emergència nacional provocada pels incendis ocasiona una situació molt difícil per a desenes de milers de persones, que necessiten l’única resposta adient davant una cosa com aquesta: fer pinya tots plegats". Això sí, sense esment de l’Executiu central i agraint "als governs autonòmics que posen tots els mitjans possibles a disposició del dispositiu".
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