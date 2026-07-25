Ple municipal
BCN insta Govern i Generalitat a regular els locals comercials
Els Comuns i ERC donen suport a la iniciativa de Collboni, però critiquen la fórmula i volen més mesures. Junts, el PP, Vox i la patronal Barcelona Oberta la rebutgen per "intervencionista".
Patricia Castán
La proposta avançada aquesta setmana per l’alcalde Jaume Collboni d’instar Govern i Generalitat a facilitar eines i modificacions legals que permetin blindar els preus del lloguer de locals comercials a Barcelona ha sigut aprovada aquest divendres en el plenari municipal, tot i que amb crítiques des de tots els partits. ERC i Comuns han recolzat la proposició, plantejada per la regidora de Comerç, Raquel Gil, malgrat estar en desacord amb la fórmula ideada pels socialistes. Mentre que Junts, El PP i Vox han votat en contra al considerar-lo un altre exemple d’"intervencionisme" que pot acabar perjudicant el mercat. La patronal Barcelona Oberta també "discrepa" que la "regulació" sigui la millor solució.
En essència, el PSC ha proposat que es regulin els lloguers de comerços de barri, estratègics o emblemàtics per garantir-ne la continuïtat. Tal com es van fixar mesures per limitar les rendes de la vivenda, l’ajuntament pretén preservar l ’activitat econòmica frenant els auges del mercat immobiliari. No obstant, planteja una estratègia doble: instar el Govern espanyol a crear una regulació de lloguers comercials a través de la llei d’arrendaments urbans (LAU) i en paral·lel treballar amb la Generalitat de Catalunya per crear un nou instrument de tempteig i retracte perquè les administracions tinguin drets preferents de compra de locals estratègics o singulars quan surtin a la venda, sempre que siguin espais "sensibles a la pressió immobiliària i turística" i de manera "selectiva", com va informar aquest diari dimecres.
Gil ha llegit la proposició en el ple constatant el compromís de l’ajuntament "amb la defensa del comerç de proximitat, dels comerços singulars i els establiments tradicionals" com elements identitaris dels barris. La tinenta d’alcalde també ha demanat que el Congrés habiliti mecanismes que permetin establir "mesures de contenció dels preus dels lloguers comercials en aquelles zones especialment afectades per processos d’increment sostingut de les rendes", amb l’objectiu de "garantir la permanència dels petits negocis, preservar la diversitat comercial dels barris i evitar la substitució de comerç de proximitat". Fins i tot ha emfatitzat que altres ciutats podrien beneficiar-se, i que Barcelona tornaria a ser pionera en la implementació d’iniciatives.
Homogeneització comercial
El PSC argumenta que en moltes ocasions els increments de lloguer "no poden ser assumits" pels comerços de proximitat, "però sí per grans operadors o franquícies amb una capacitat econòmica més gran". Els relleus acaben generant "una progressiva homogeneïtzació comercial", a més de la pèrdua d’espais de "convivència" i referents locals.
El debat no és nou, ja que el 2024 el grup d’ERC ja va fer una proposició en el mateix sentit, que va ser aprovada en Comissió d’Economia amb el suport del PSC i els Comuns.
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