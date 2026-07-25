Daniel Osiàs, Director de la Fundació Marianao: "Les colònies d’estiu deixen una empremta educativa profunda"
«Hi ha aspectes de la personalitat d’un nen o adolescent que no apareixen a l’aula, però sí en la convivència»
El Periódico
Les colònies d’estiu brinden records inesborrables, amistats i aprenentatges que no s’adquireixen en una aula. A més de suposar un cert respir en un estiu asfixiant. Però no totes les famílies poden permetre’s que els seus fills passin uns dies fora de casa. Per això, el programa CaixaProinfància de la Fundació La Caixa impulsa campaments i casals per a més de 30.000 nens, nenes i adolescents vulnerables a tot Espanya. Es tracta d’una iniciativa que duen a terme amb les entitats socials com la Fundació Marianao, de Sant Boi de Llobregat.
¿Les colònies d’estiu són alguna cosa més que uns dies de diversió fora de casa?
Sens dubte, perquè tenen un gran potencial educatiu i contribueixen al desenvolupament integral de la persona. En primer lloc, tenen un impacte molt important en la salut, sobretot per als fills de famílies vulnerables que estan més exposats al sedentarisme i cert aïllament social. A més, es desenvolupen coneixements de molts tipus i, sobretot, ofereixen un entorn privilegiat per treballar competències socials com la cooperació, la feina en equip o la convivència.
¿Quins aspectes educatius menys habituals poden treballar?
Busquem que coneguin persones noves, surtin del seu cercle habitual i estableixin noves relacions. A part, el mateix funcionament del grup ja és una experiència educativa. Els nens participen activament en l’organització del dia a dia i això genera una cultura de corresponsabilitat molt important. També incorporem experiències relacionades amb el llenguatge, la creativitat o l’expressió artística. Es tracta d’aprendre a partir d’experiències significatives, perquè així deixen una empremta molt més profunda.
¿Canvia el comportament d’un nen fora del seu context habitual, sobretot si és complex?
Moltes vegades, el context determina en gran manera el comportament, de manera que un mateix menor pot reaccionar d’una manera a l’escola i d’una altra de diferent en un espai de lleure educatiu. El fracàs escolar no es produeix necessàriament perquè no tinguin capacitats, sinó perquè el context no els ha permès mostrar-les. En canvi, quan els ofereixes un altre entorn i una altra manera de relacionar-se, descobreixes nens que funcionen d’una manera completament diferent.
¿És una experiència reveladora per al jove mateix?
Un menor que acumula experiències negatives a l’escola, acaba desenvolupant una baixa autoestima i una falta de motivació que dificulten molt qualsevol procés d’aprenentatge. En canvi, quan arriba a un entorn nou en el qual pot desenvolupar altres competències personals i socials, passa una cosa molt diferent. És un espai en el qual pot construir una altra imatge de si mateix.
¿Què aprenen vostès com a educadors?
Les colònies ens permeten observar els nens des d’una perspectiva diferent. Hi ha aspectes de la seva personalitat que potser no apareixen a l’escola, però que emergeixen en un context de convivència continuada. Això ens ajuda a entendre’ls millor. A més, és clar, hem d’estar molt connectats amb els seus interessos, els seus referents i les seves motivacions, perquè ara canvien molt ràpidament. Si esmentem segons quines pel·lícules o cançons, ¡ens miren amb cara de no saber de què estem parlant!
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