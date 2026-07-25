França, desbordada per tres focs amb 110.000 evacuats
El president Macron mobilitza l’Exèrcit per sufocar els grans incendis que assolen la regió de Gironda i que avancen sense control.
La intensitat de les flames arrasa entre 800 i 1.000 hectàrees per hora, segons els bombers
Leticia Fuentes
Europa viu els seus pitjors incendis en anys. Després que el president d’Espanya, Pedro Sánchez, declarés l’emergència nacional pels múltiples focs a la Comunitat de Madrid, el president francès, Emmanuel Macron, va anunciar dijous l’activació del mecanisme de protecció civil de la UE, amb l’objectiu de comptar amb reforços aeris europeus per combatre els incendis que estan arrasant amb tot la regió de Nova Aquitània (a la badia d’Arcachon i a Les Landes) i de Var (entre Marsella i Niça).
Després de la petició, França rebrà l’ajuda d’avions amfibis Canadair de Croàcia, dues aeronaus Air Tractor de Portugal i dos helicòpters pesats Black Hawk procedents de la República Txeca i Eslovàquia.
Davant les condicions meteorològiques en contra –altes temperatures i un fort vent– la prefectura va ordenar dijous a la nit l’evacuació dels veïns de la turística zona de Cap Ferret, on 44.000 persones van haver de desallotjar casa seva, alguns per via marítima. Fins al moment, les embarcacions han traslladat més de 400 persones, però s’espera que siguin més les persones que hagin d’abandonar la zona. Les autoritats miren amb preocupació els tres incendis a la zona que van obligar a desallotjar prop de 70.000 veïns.
"Unes 44.000 persones han sigut evacuades a Gironda i 23.000 a Les Landes, a títol preventiu, per protegir les poblacions dels incendis en curs. Aquestes evacuacions donen testimoni de l’anticipació i la mobilització de la totalitat dels serveis de l’Estat i dels elegits", va declarar el ministre de l’Interior, Laurent Nuñez. L’incendi del departament de Gironde és un dels més importants i ja ha arrasat més de 12.500 hectàrees, i ha deixat, a més, 27 bombers ferits, dels més de 800 que treballen en les tasques d’extinció.
L’incendi "encara no està controlat" i és de "dimensions XXL", va afirmar la prefecta del departament i de la regió, Sophie Brocas, a causa de les condicions extremadament difícils per als serveis d’emergència, que assenyalen que són "pitjors que el 2022". "La nostra massa forestal està molt més seca que el 2022, o fins i tot que el 1976", va assenyalar el director departamental dels bombers.
Ajudar els afectats
El foc es propaga amb gran rapidesa a causa de les condicions mediambientals, vegetació seca, altes temperatures i forts vents que fa que en aquests moments "entre 800 i 1.000 hectàrees cremin per hora", segons els bombers presents a la zona.
Davant la magnitud de la situació, l’alcalde de Bordeus, Thomas Cazenave, va anunciar que va convocar els alcaldes de la regió per mobilitzar recursos "en resposta a les evacuacions massives que s’estan portant a terme al nord de la conca d’Arcaishon".
"La nostra prioritat és acollir els evacuats en les millors condicions possibles, donar suport als serveis d’emergència i prestar assistència als municipis afectats", va comunicar. Molts evacuats es dirigeixen actualment al recinte firal de Bordeus habilitat per acollir els afectats.
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