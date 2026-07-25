Tendència a l’alça
El furor pel fitnes popularitza la figura de l’entrenador personal: «Tenir un monitor que et guiï ja no és cosa de rics»
Cada vegada més usuaris contracten els serveis d’un assistent personal com a «inversió de salut»
El sector estima que prop de 30.000 persones treballen oferint aquest acompanyament
Els professionals del fitnes alerten contra l’intrusisme: «Ser un fanàtic del gimnàs no et converteix en entrenador personal»
Els entrenadors personals destaquen els beneficis de caminar
Juan Fernández
La figura de l’entrenador personal ha estat tradicionalment associada al luxe i l’exclusivitat que només certes elits es podien permetre a l’hora de cuidar-se. Fins fa poc, era fàcil imaginar un artista internacional o una actriu de Hollywood entrenant-se dur al gimnàs de la seva mansió junt amb un monitor que li donava consells vedats per al comú dels mortals. Avui, no obstant, l’assessor esportiu s’ha convertit en la figura més puixant del sector del fitnes i els seus serveis són els més sol·licitats pels que s’incorporen a la cultura de la cura personal.
Entre aquella imatge estereotipada i l’actual han tingut lloc dos fenòmens: la pràctica de l’esport i l’afició als gimnasos s’han disparat en la societat, sobretot després de la pandèmia. A remolc d’aquest creixement, l’assistència d’un entrenador personal ha deixat de ser vista com un ‘servei prèmium’ per ser percebuda com la via més ràpida, eficient i segura que hi ha per fer realitat els objectius de salut o de millora física que es persegueixen.
Sense parar de créixer
Laia Payès ha sigut testimoni –i part– d’aquesta transformació. Fa cinc anys va observar que començaven a incorporar-se de forma massiva nous usuaris, i de perfils molt variats, al gimnàs on treballava com a monitora, i que molts d’ells començaven a mostrar-se incòmodes en sales d’aparells, pesos i manuelles cada vegada més massificades. Va decidir provar sort com a entrenadora personal centrant-se en tres grups de persones: dones, sèniors i pacients amb malalties físiques. Des d’aleshores, el seu negoci no ha parat de créixer.
Una classe individual d’una hora sol costar entre 40 i 70 euros, depenent de la modalitat i del paquet que es contracti
Als 26 anys, avui té més de 20 clients fixos, a qui assisteix de manera individualitzada als seus propis domicilis. De les 7 del matí a les 9 de la nit se la pot veure creuant Barcelona a la seva moto, de cita en cita, «feliç i contenta» de poder viure del que l’apassiona i, sobretot, de veure el resultat del seu treball. «El tracte personal permet adaptar l’ entrenament a les circumstàncies de cada individu i aconseguir davant els objectius que es busquen. Tinc una clienta de 80 anys que cada dia em dona les gràcies per com ha millorat la seva mobilitat des que practiquem exercicis al saló de casa seva», explica.
El tracte personal permet adaptar l’entrenament a les circumstàncies de cada individu i aconseguir davant els objectius que es busquen
Com la Laia, a Barcelona hi ha almenys 2.500 preparadors físics més, segons estimacions del sector, que ofereixen els seus serveis a la carta, tant a domicili com a les desenes de ‘gimnasos boutique’ que han obert les portes en els últims anys a la ciutat centrats exclusivament en l’assessorament personal, una fórmula en voga.
«El canvi de paradigma es va produir després de la pandèmia. Després de dos anys durs pels confinaments, la gent es va llançar en massa a fer esport i cuidar-se. En els últims tres anys no han parat d’obrir-se gimnasos i estan tots plens. Davant aquest panorama, cada vegada més usuaris opten per contractar un professional perquè li faci classe de manera personal», explica August Tarragó, president de l’Associació d’Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitness (ADECAFF).
Època daurada
El sector del fitnes reconeix estar vivint una «època daurada». La Fundación España Activa calcula que actualment hi ha 7.400 gimnasos privats al nostre país, dels quals 340 es van obrir l’any passat. Només a la ciutat de Barcelona, al tancament de l’exercici del 2025 hi havia 930 clubs i per a aquest any estava prevista l’obertura de 20.
Aquest creixement s’està recolzant, principalment, en una manera molt concreta d’entrenar, que se centra més en l’usuari i en les seves circumstàncies personals. De fet, sis de cada deu locals inaugurats des del 2020 són ‘gimnasos boutique’ que aposten pel tracte individualitzat i la figura de l’entrenador personal especialista en una àmplia gamma de pràctiques: ‘crossfit’, pilates, ioga, nutrició, fisioteràpia, dansa... També n’hi ha que ofereixen classes personals dirigides a perfils molt concrets de clients, com embarassades, dones amb la menopausa, població sènior, persones que arrosseguen lesions o aquelles volen preparar-se per a una prova esportiva.
Actualment hi ha 7.400 gimnasos privats al nostre país, 340 oberts l’any passat. A Barcelona, a finals del 2025 n’hi havia 930, i aquest any estan previstes 20 inauguracions més
«Antigament, la gent s’apuntava al gimnàs per l’ ‘operació biquini’, però ara venen perquè volen cuidar-se. Busquen benestar, no només millorar el seu aspecte, i entenen que el més pràctic per aconseguir aquest objectiu és contractar un professional que dissenyi un pla a la seva mesura i faci un seguiment de la seva evolució», raona José L. Burriel, cofundador del club WIN Fitnes de Barcelona, especialitzat en exercicis de força i dedicat a l’atenció individualitzada i de grups petits. Va obrir el seu primer local fa 10 anys a la ciutat, el segon el va inaugurar fa un any i mig i es planteja continuar creixent. «Hi ha hores del dia en què el club el tenim complet i els preparadors no disposen de buits per contractar més clients», confirma.
Els gimnasos estan de moda
El motor d’aquesta indústria és la popularització que ha assolit en els últims anys la pràctica de l’esport i els gimnasos en particular. Segons l ’Enquesta d’ Hàbits Esportius del 2025, un 30% de la població espanyola està avui abonada a un club, 10 punts més que el 2022. A la capital catalana, aquest percentatge s’eleva al 42%. Actualment, 733.000 barcelonins paguen cada mes la quota d’un gimnàs privat, segons càlculs d’ADECAFF. I cada vegada hi ha més usuaris que s’animen a sol·licitar els serveis d’un monitor privat.
Contractar un entrenador personal no es veu avui com un caprici, sinó com una inversió en salut
Una classe individual d’una hora de durada sol costar entre 40 i 70 euros, depenent de la modalitat i del paquet que es contracti, i l’habitual és que se celebrin dues o tres sessions a la setmana. «Fa anys, això es veia com una cosa elitista, una cosa de rics i famosos, i només uns quants fanàtics del gimnàs s’apuntaven a la idea de tenir un entrenador personal. Però això ha canviat. Avui hi ha cada vegada més persones a qui no els fa mal gastar-se aquests diners, perquè no ho veuen com un caprici, sinó com una inversió en la seva salut», distingeix Fito Florensa, fundador de KOA Center, a Barcelona, on avui ofereixen els seus serveis una vintena d’entrenadors personals, que també fan classes virtuals.
‘Influencers’ i xarxes
La Federació Espanyola d’Entrenadors Personals i Fitnes calcula que actualment treballen al nostre país uns 30.000 entrenadors personals, però aquesta xifra és només una estimació, ja que no hi ha cap cens oficial que reguli aquest ofici.
El camp on avui es lliura la principal batalla per atraure els interessats en elfitnes el componen internet i les xarxes socials, on abunden els ‘influencers’ i els cursets que prometen un ventre de rajola de xocolata en qüestió de dies, però Santiago Celis, president de FEEPYF, assegura que al sector no hi ha temor d’aquesta «competència deslleial». «L’ajuda que t’ofereix un professional que està al teu costat guiant-te no te la dona cap vídeo ‘ online’ ni te’l dona la IA. Per això, la demanda d’aquest servei no para de créixer», afirma.
Des del terrat de Pili Navarro, on Laia Payès dirigeix els moviments i actituds de la seva clienta, l’entrenadora confirma aquesta impressió: «El tracte personal és la clau d’aquest negoci. Al final, acabem sent aquesta persona que sap millor que ningú com aconseguir que ella se senti bé amb el seu cos, i aquesta confiança no te la dona cap contingut d’internet», assegura.
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