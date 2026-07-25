A Catalunya
Gran dispositiu de seguretat i mobilitat
Germán González
Davant l’eclipsi del 12 d’agost, un fenomen que no es produeix a Catalunya des de 1905, la Generalitat ha planificat un ampli dispositiu de mobilitat i seguretat per facilitar els desplaçaments cap a les zones de Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre i que contempla restriccions a l’AP-7 i regulacions en l’accés a municipis del delta de l’Ebre. També ha habilitat 23 punts oficials d’observació de l ’eclipsi en 18 municipis que compleixen criteris de seguretat i capacitat per allotjar les persones que vulguin acudir a veure el fenomen. Aquests punts garanteixen una bona visibilitat, un accés senzill i la protecció de l’espai natural. A més, uns 60 municipis tenen previst organitzar activitats d’observació coincidint amb l’eclipsi. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts oficials d’observació gràcies a la col·laboració amb ajuntaments i entitats.
Dins d’aquest macrodispositiu de la Generalitat està previst que 700 agents dels Mossos d’Esquadra controlin l’ordre públic i gestionin el trànsit a les principals vies. Els agents es distribuiran tant en els punts d’observació com en aquells on es preveu més afluència de públic. El seu objectiu és prevenir delictes, principalment furts en la distracció, i evitar incidents.
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