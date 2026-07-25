Organitzats per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa
Marc Simón reivindica els nous Premis de Transformació Social: «És molt important donar a conèixer projectes que funcionen i replicar-los»
El subdirector general de Social de la Fundació La Caixa explica l’esperit i els objectius amb què neix aquest certamen i, com a expert en el Tercer Sector, analitza, en ‘Un café en las alturas’, qüestions clau de la realitat social com la pobresa infantil, la cura a la gent gran i la vulnerabilitat dels col·lectius més desfavorits
Armando Huerta
Amb la Sagrada Família al darrere i el mar Mediterrani al fons, Un café en las alturas va viatjar a Barcelona en aquesta ocasió per conversar amb Marc Simón, un dels grans especialistes en acció social del nostre país. Subdirector general de Social de la Fundació La Caixa, Marc Simón impulsa iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida de les persones i a reduir les desigualtats.
La conversa, que transcorre a l’acabat d’inaugurar Caixa Research Institute, coincideix en el temps amb el llançament dels Premis de Transformació Social Prensa Ibérica - Fundació La Caixa, un certamen amb què les dues institucions pretenen distingir, visibilitzar i difondre iniciatives socials que destaquen per la seva capacitat de generar canvis positius en la nostra societat. Marc Simón assegura que «és molt important reconèixer i donar a conèixer que hi ha iniciatives que tenen un impacte important, que funcionen i que podem replicar».
«El social sempre enfronta situacions de dificultat, i moltes vegades representa l’ única oportunitat per a les persones de tirar endavant; per això hi ha una obligació moral de fer-ho molt bé, i crec que uns premis que parlin de transformació social i permetin aquesta comunicació segur que ajudaran el sector», assenyala Simón.
Pobresa i vulnerabilitat
Després d’explicar les prioritats amb què la Fundació La Caixa destinarà aquest any 416 milions en iniciatives socials, Marc Simón fa una radiografia exacta de la situació que travessen algunes de les qüestions socials que més preocupen avui la societat espanyola. Preguntat pels factors que determina la pobresa, Simón és clar a assenyalar la formació és clau: «el que més determina [la pobresa] és el nivell educatiu quan és molt baix. Tothom pot tenir dificultat per trobar una feina, però si la teva formació és poca, tindràs molts més problemes, i això és el principal element que hi ha darrere de les situacions de més dificultat».
El subdirector general de Social de Fundació La Caixa no dubta a apuntar a la pobresa infantil com el gran repte que aborda la nostra societat: «tenir un percentatge tan alt de pobresa infantil – un de cada tres nens i nens al nostre país – porta a un futur de dificultat només pel lloc on han nascut o per la família en la qual han nascut». I insisteix en el factor formatiu: «quan analitzes que s’està heretant de pares a fills, més enllà de la condició econòmica, veiem l’element educatiu quan no es passa ni tan sols de primària». «Crec que hem de conjurar-nos entre tots perquè tots tinguin les mateixes oportunitats educatives», conclou.
Preguntat sobre si la vivenda s’està convertint en un accelerador destacat de l’ exclusió, Simón considera que «el preu de la vivenda clarament és una cosa que està incidint de manera molt negativa a tot el món, en totes les classes socials». Tot i que en termes d’exclusió, Marc Simón creu que hi ha altres factors de base tan importants o més que el de l’habitatge.
Persones grans
En la conversa apareixen les persones grans com un dels col·lectius la vulnerabilitat dels quals pot anar a més en els pròxims anys si no s’adopten mesures eficaces en qüestions com la quantia de les pensions, el preu dels lloguers, les circumstàncies de dependència o, fins i tot, la soledat no desitjada. «Ens arriben generacions que han tingut un accés més limitat a l’habitatge de propietat i parlem del preu dels lloguers, però si un tema ens crida l’atenció és el de les cures. Els models de cures seran superimportants», afirma Marc Simón. Explica que, per la qual cosa han pogut constatar a través del programa de la Fundació, la gent cultiva amistats, però «a mesura que s’acosta l’edat de jubilació, aquestes amistats es van quedant pel camí i la gent confia més que el seu futur és a la família, però és una família que ja no conviu, que no ha tingut tants fills com tenies les generacions anteriors i que t’ofereix molts interrogants tant a l’hora d’abordar solituds que no volem –soledats no desitjades– com d’aconseguir un nivell de cura adequat».
Prejudicis i inserció laboral
El diàleg amb Marc Simón permet abordar també qüestions tan importants com la dependència o la inserció laboral dels col·lectius amb més risc. Tot i que hi ha prejudicis en les empreses a l’hora de contractar (l’edat, l’origen o la discapacitat), Simón considera que «hi comença a haver un tipus d’empreses molt més conscienciades que també han de fer alguna cosa per la societat en què estem». Recorda que, a través de l’acció social que desenvolupa la Fundació La Caixa s’apel·la a les empreses que siguin conscients que «oferir una oportunitat a algú que ho necessiti i estigui al seu voltant. Primer, no va contra la productivitat, i després genera una millor imatge fins i tot amb la resta d’empleats que treballen a l’empresa».
I en el camp de la responsabilitat social corporativa al·ludeix amb orgull a la contribució de la institució que representa: «l’any passat vam aconseguir més de 40.000 insercions a tot Espanya i amb aproximadament 25.000 empreses diferents; és un volum molt important, tenim moltes empreses que contracten i ens tornen a contractar després».
En relació amb si existeix el risc que les ONG i les fundacions acabin absorbint serveis socials que hauria de garantir l’Administració, Marc Simón adverteix que «amb només una prestació no s’aconsegueix res, les prestacions econòmiques pal·len situacions, per la qual cosa és necessari l’acompanyament i les administracions no tenen aquesta estructura per fer-ho».
Per aquesta raó elogia la tasca que està desenvolupant el Tercer Sector i conclou que «hem d’aspirar a una societat del benestar que sigui la que suma al que dona l’Estat tot allò que la iniciativa civil també pot fer». «Allí és on estarà el futur», afegeix.
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