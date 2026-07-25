Més d’un terç de comerços van obrir després de la covid
L’última enquesta revela que l’antiguitat mitjana dels negocis a Barcelona baixa a 17,8 anys i un 22,5% estan regentats per estrangers.
L’últim sondeig detalla que un 77,5% dels locals tenen titulars espanyols
Patricia Castán
Arribar al centenari aviat serà una raresa per als comerços de Barcelona, marcats per una forta rotació d’operadors i per les dificultats de resistir els canvis de tendències i hàbits de consum, així com els lloguers a l’alça, que compliquen la seva supervivència. L’última enquesta municipal al sector del comerç (del 2025) situa la mitjana d’antiguitat en 17,8 anys, gairebé dos punts menys que un any abans, amb més d’un terç de l’oferta comercial de la ciutat inaugurada després del 2020. El retrat d’aquesta activitat estratègica mostra un repunt d’operadors autòctons, ja que el percentatge d’emprenedors estrangers baixa lleugerament fins a un 22,5%.
Qualsevol passejant descobreix cada dia nous comerços després de l’extinció d’altres que s’han apagat per falta d’èxit, o de relleu generacional, entre altres causes de tancament. Molts empresaris i autònoms proven sort en un sector que va mostrar gran resiliència després de la pandèmia, però que pugna per mantenir-se a la superfície en un context de creixement de l’e-commerce i la compra sense sortir de casa. La mostra aleatòria amb gairebé 2.500 negocis sondejats recull un 32,4% d’obertures entre el 2020 i el 2025, cosa que suposa que fins al present ja serien més d’un terç del total. Un altre terç (32,9%) va aixecar per primera vegada la persiana entre el 2010 i el 2019, mentre que només un 22,1% ho van fer abans de l’any 2000.
D’aquesta manera, la mitjana d’edat se situa en 17,8 anys (el 2024 va ser de 19,7, superior a anys previs), tot i que és una mica més madura en el sector quotidià no alimentari (21,4 anys) i l’automoció (20,4). Per contra, els negocis de menys edat són els d’oci i cultura (15,6 anys). Quant a l’arrelament, el districte amb establiments amb més solera (21,4 anys) és Sants-Montjuïc, malgrat que els seus principals eixos (Sants i Creu Coberta) alertaven recentment en aquest diari de la tendència a l’alta rotació d’operadors, que dificulta l’arrelament comercial i la interacció social. En canvi, les Corts i Nou Barris tenen les botigues de menys trajectòria, 15,4 anys de mitjana.
Treballadors forans
L’Enquesta d’activitat del sector comercial de Barcelona 2025, a la qual ha tingut accés aquest diari, radiografia l’oferta de la ciutat, característiques, evolució i opinions de comerciants. El progressiu accés de la població immigrant al sector es deixa notar també en la joventut dels comerços regentats per estrangers, amb una mitjana de 6,6 anys.
Segons aquest últim retrat, un 77,5% dels establiments tenen titulars de nacionalitat espanyola, 2,4 punts més que el 2024. De la resta, la presència forana és destacada en especialitats molt concretes, com els basars (75,4%), l’oci i la cultura (28,6%) i l’alimentació (28,2%). Dins d’aquesta última, sobretot en fruiteria a peu de carrer (45,5%) i alimentació i begudes també fora de mercats (41,9%). En canvi, les nacionalitats estrangeres suposen només el 8,6% dels propietaris de negocis d’equipament personal, i una proporció semblant en estancs, i dietètiques, entre altres exemples.
Uns i altres ostenten negocis amb superfícies mitjanes de 82,1 m2 a la sala principal de vendes, tot i que la mitjana total és de 135,6 m2. Les dues dades pugen respecte a un any abans, malgrat que el metre quadrat s’ha encarit en 0,7 euros l’any analitzat.
El qüestionari aprofundeix també en l’evolució de l’oferta comercial i detecta la progressiva adaptació a les comoditats que reclama el client. Així, creixen 4,3 punts, fins a representar el 51,3% de l’oferta, els negocis que ofereixen portar les compres a domicili; sobretot als rams de parament de la llar i alimentació. Les botigues que agafen comandes per telèfon es mantenen en un 62,8%, que arriba al 92% en el cas de les parades de mercat. I avancen la gestió informatitzada fins a arribar al 77,8% i en menor mesura les botigues amb web pròpia, que són un 45,6%, malgrat que el 57,2% són presents a Instagram, com a principal xarxa social.
Més clar a simple vista és el gradual avanç de l’oferta de degustació dins de les botigues d’alimentació, que en alguns àmbits com les fleques i els supermercats està creant conflictes amb l’hostaleria, que es queixa de competència deslleial.
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