programa alimenta
El restaurant del MACBA, fitxat com a menjador social
L’Ajuntament amplia amb tres punts més el projecte impulsat amb entitats socials per garantir una alimentació digna i generar oportunitats
Alma Rodelgo Llasat
L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb entitats socials, amplia el programa públic i associatiu Alimenta, un projecte que ofereix menjar a persones vulnerables de la ciutat i les involucra en la preparació o en el vessant comunitari dels menjadors participants. Tres nous centres se sumen als quatre que ja formaven part del programa, creat el 2021. Un és el restaurant del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el MACBA Bar, que gestiona la cooperativa Impulsem SCCL i que s’incorpora al projecte amb el nom d’ Alimenta Raval. Els altres dos són Alimenta Sants-Badal, impulsat per la Fundació Canpedró, i Alimenta Eixample Esquerre, de la mà de la Fundació Ciutadania Multicultural-Mescladís. Les tres entitats tenen una àmplia experiència en el sector i en l’acompanyament a col·lectius vulnerables.
Cada centre desenvolupa una proposta adaptada al seu entorn, però tots comparteixen els mateixos objectius de garantia alimentària, integració i acompanyament social i inserció laboral. L’ampliació territorial permet superar les 170 places i diversificar els barris beneficiaris, que fins ara eren el Carmel i la Teixonera, el Gòtic, la Guineueta i el Besòs-Maresme.
La comissionada municipal d’Acció Social, Sonia Fuertes, va recordar dijous en la presentació que "Alimenta va més enllà de cobrir la necessitat de menjar: el model clàssic de menjador social estricte s’ha anat transformant". Eduard de Vicente, gerent del MACBA; Anna Soler i Glòria Navarro, responsables municipals del programa, i representants de les entitats socials van acompanyar Fuertes en la trobada.
Treball en xarxa
Alimenta Sants-Badal gira al voltant del projecte Un plat per avui, un servei per al demà, amb 30 places dirigides a cobrir les necessitats bàsiques de persones vulnerables, especialment famílies amb nens. La Fundació Can Pedró aporta un model d’intervenció integral que combina el recolzament alimentari servit en taula amb l’orientació socioeducativa. Alimenta Raval es desplega a través d’Impulsem SCCL, especialitzada en la inclusió sociolaboral i promotora d’iniciatives educatives, de formació i de recolzament a l’emprenedoria. Alimenta Eixample Esquerre, gestionada per Mescladís, ofereix 20 places dirigides a dones en edat laboral en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. El perfil majoritari són dones migrants que participen en menjars compartits i activitats del barri diàriament. El treball en xarxa dels espais Alimenta, segons assenyalen els seus impulsors, busca la integració amb altres recursos públics del territori, com els centres cívics de cada barri, i així evita duplicitats.
Durant els quatre primers anys de funcionament de la xarxa, els quatre centres inicials van atendre un total de 263 persones, van servir 19.480 àpats i van distribuir 803 cistelles d’aliments. També van organitzar 39 tallers comunitaris, en els quals van participar 593 persones, i van impulsar 77 sessions de cuina oberta. De les persones ateses, n’hi va haver 83 que van aconseguir una feina. Com a nous reptes, indiquen que el cost creixent de l’habitatge i les despeses derivades de fer-ne el manteniment suposen una nova amenaça per a l’accés a l’alimentació.
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