VÍDEO VIRAL
El vídeo viral dels bombers que travessen a cegues un incendi: "Si s'atura el camió aquí, fliparem"
Un vídeo mostra el moment de perill que van viure uns bombers madrilenys en creuar un tram arrasat pel foc en el pitjor moment. "Va ser una estona una mica tensa", admet un d'ells, ja des de casa
Daniel Gómez Alonso
_"El travessarem, nois."
_"Però... ho esteu veient? Endavant, però sense aturar-vos, eh."
El vídeo impressiona i s'ha escampat com la pólvora per les xarxes socials. Enregistrat des de l'interior d'un dels camions dels Bombers de l'Ajuntament de Madrid que treballen sobre el terreny en els greus incendis que assolen la Comunitat, mostra amb claredat els riscos als quals s'enfronten els efectius desplegats a la zona. S'hi pot veure, per dir-ho d'alguna manera, el que es va trobar aquest grup quan, sense esperar-s'ho, va travessar un paisatge apocalíptic en la seva recerca del punt de trobada de Pelayos de la Presa.
"És que... Potser no hauríem d'haver vingut per aquí... Si s'atura el camió aquí, ho flipem", comentava en aquell moment el conductor del vehicle, davant les paraules de sorpresa i respecte —gairebé un eufemisme de por— dels seus companys. Als costats, foc descontrolat; al davant, a dalt, a baix i pertot arreu, fum. Molt de fum. "Això és molt perillós", coincidien mentre avançaven per una carretera on gairebé no es veia res.
La intrahistòria
"Anàvem per una carretereta i just hi havia el desviament cap a la M-501, que ens havien dit que era per allà, el comandament superior ens havia indicat que aquell era el camí per arribar-hi. Hi havia una patrulla de la Guàrdia Civil tallant el trànsit, amb cons, i quan ens van veure arribar ens van obrir el pas", explica, ja des de casa i més tranquil després del que va viure, un dels bombers que viatjava al vehicle.
Òbviament, no esperaven el que es trobarien uns metres més endavant. "L'únic que vam veure una mica fora del normal va ser que un home que era allà amb la Guàrdia Civil ens va fer un gest amb la mà. Una cosa com 'què collons feu passant per aquí'. Després, quan vam veure tot allò, ho vam entendre", afegeix sobre l'escena que es van trobar.
"De sobte"
"Va ser una mica de sobte. No vam tenir cap moment en què poguéssim dir 'fem mitja volta', perquè pensàvem que era un tram curt i, a més, quan et deixen passar, se suposa que és perquè pots fer-ho. També perquè les indicacions per arribar al punt de trobada deien que havia de ser per aquella carretera, perquè hi havia una altra opció, però sembla que s'hi trigava una hora més. Per això vam anar per allà", recorda.
"Pensàvem que era un tram curt i es va allargar una mica més, i després es va començar a veure molt poc. Bàsicament és el que es veu al vídeo, una mica més; potser hi vam estar un minut més", reflexiona sobre un trajecte de poc més de tres minuts que no oblidaran.
"Ens va enganxar just passant pel moment en què les flames arrasaven tota aquella zona, perquè després vaig parlar amb un bomber de la Comunitat i em va dir que aquell mateix matí havien estat treballant allà i que estava completament net. Però, és clar, com que el foc avançava tan ràpid i feia tant vent, es va propagar de seguida", recorda amb la calma de qui està acostumat a aquest tipus de situacions. "En definitiva, va ser aquell moment una mica més tens i el que no volíem era que el camió se'ns aturés o trobar-nos qualsevol obstacle pel mig."
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