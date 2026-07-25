Licitació
Veolia haurà de justificar la "presumpta temeritat" de la seva oferta
Manuel Arenas
El grup Veolia haurà de justificar davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la "presumpta temeritat", en termes de la mateixa administració metropolitana, de la seva oferta econòmica a la baixa en la licitació de 1.000 milions per subministrar aigua a vuit municipis de l’àrea de Barcelona.
Ho certifica d’aquesta manera l’acta de la mesa de contractació de l’AMB, consultada per EL PERIÓDICO, que va resoldre aquest dijous el sobre amb l’oferta econòmica, on Veolia va aportar la més avantatjosa per a l’administració pública. També en el sobre amb la proposta tècnica va ser Veolia la licitadora que va obtenir la màxima puntuació, convertint-se així en la més ben posicionada per adjudicar-se la contracta milmilionària. De 100 punts en joc, una estimació situa virtualment Veolia amb els 100 aconseguits; a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Aqualia-Aigües de València com a segona amb 93,58 punts; i a la UTE Gestagua-Saur amb 91,61 punts.
A més de Veolia, l’AMB ha requerit també dues licitadores més, l’UTE Societat de Foment Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment i Constructora de Calaf i l’UTE del grup francès Saur, a argumentar en un termini de cinc dies hàbils el perquè del seu "baix nivell de preu o costos", diu l’acta de la mesa de contractació.
Veolia i les dues UTE’s citades hauran d’oferir explicacions que aclareixin per què les seves ofertes són viables "malgrat incórrer en baixa anormal" i que garanteixin que la seva proposta "no compromet la correcta prestació del servei", detalla l’AMB. L’ens reclama específicament aclariments sobre condicions de l’oferta vinculades a l’estalvi que permeti el servei prestat; les solucions tècniques adoptades i condicions excepcionalment favorables; la innovació i originalitat de les solucions proposades; el respecte a obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral; i una possible obtenció d’ajuts de l’Estat.
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