Bages, Solsonès i Anoia, en risc màxim d'incendi aquest diumenge
Protecció Civil manté activat l'INFOCAT per alt risc d'incendi especialment a Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià
El perill ha disminuït i ho continuarà fent dilluns però es preveu que augmenti al llarg de la setmana vinent
Carles Blaya/ACN
Bona part del Bages, el sud del Solsonès i el nord-est de l'Anoia figuren estan aquest diumenge en risc "molt alt" d'incendi, segons els mapes del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. En total són quaranta-quatre municipis d'aquestes tres comarques que es troben ara mateix en aquesta situació de perill. En els mapes de risc "molt alt" també s'hi inclou Bassella, a l'Alt Urgell.
Bages, Solsonès i Anoia formen part d'una franja que s'estén fins a la Noguera i el nord del Segrià en què cal prendre mesures extremes per evitar un incendi. També estan en aquest estat d'alerta municipis de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès i Terra Alta
Protecció Civil manté activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) en alerta per l'alt risc d'incendi, que és especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià. El risc ha disminuït lleugerament aquest diumenge respecte d'ahir i les previsions indiquen que aquest dilluns continuarà baixant. De fet, a hores d'ara no s'espera que cap punt del país assoleixi nivells de perill extrem dilluns i es preveu que sigui la jornada amb un risc més baix de tota la setmana. A més, per primera vegada en molt de temps, no hi haurà vigent cap informe d'episodi de perill, després d'haver-ne encadenat diversos consecutius durant les darreres setmanes, segons ha afirmat Protecció Civil.
També es preveu que el vent de mestral i tramuntana, que ha influït en el foc els darrers dies, sigui residual i acabi desapareixent completament al llarg del matí. Tot i aquesta treva "temporal", les previsions apunten a un retorn progressiu a un patró meteorològic anticiclònic, amb temperatures elevades arreu del territori. En conseqüència, el perill d'incendi tornarà a augmentar gradualment al llarg de la setmana, especialment a les comarques d'interior. La previsió és que dilluns es pugui tornar a emetre un informe d'episodi de perill que començaria dimecres i es prolongaria durant diversos dies.
115 municipis en nivell 4 del Pla Alfa
Aquest diumenge, són 115 els municipis de 12 comarques en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. Són menys que dissabte, quan hi havia 195 localitats en aquesta situació. A més, aquest diumenge hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montmell-Marmellar, el Montsant, Prades, Tivissa-Vandellòs, els Ports i Cardó-Boix.
Davant d'aquesta situació d'alt risc d'incendi forestal, els Bombers continuen mantenint el reforç de l'operatiu a totes les regions d'emergències d'acord amb l'anàlisi de la situació que ha fet la Unitat Tècnica GRAF, que determina un nivell de ris 5 sobre 6 a les regions Centre, Girona, Lleida, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.
Per fer front a aquesta situació, a més, s’ha reforçat el nivell de comandament i s’obriran diversos parcs de bombers voluntaris, especialment a la Regió d’Emergències de Lleida. Les sales de control territorials i la Sala Central de Bombers (SCB) compten amb més personal TEOC (Tècnics Especialistes Operadors de Control). També s’han reforçat les unitats GRAF i s'han activat els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
Incendi a Farrera i a Cubelles
D'altra banda, actualment es manté un dispositiu amb un helicòpter i sis dotacions terrestres a l'incendi forestal de Farrera (Pallars Sobirà), que es va declarar divendres i que està estabilitzat. Al foc de Cubelles, iniciat aquest dissabte i també estabilitzat, es manté un dispositiu amb 12 dotacions terrestres. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dos afectats lleus per aquest foc, que no van requerir trasllat sanitari.
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