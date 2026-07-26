El foc avança sense control a França i s’acosta a Bordeus
Mentre les flames ja han arrasat 110.000 hectàrees a tot el país, amb tres grans
focus actius, les autoritats han detingut tres homes sospitosos dels incendis.
Leticia Fuentes
França mira amb preocupació la regió de Gironda, on l’incendi que es va iniciar dimecres ja ha arrasat 32.700 hectàrees i ha obligat a evacuar un total de 167.000 persones, segons va informar ahir el ministre de l’Interior, Laurent Nuñez.
El foc "es continua propagant en direcció nord-sud, avivat per un vent del sud-oest", però "el descens de les temperatures i l’augment de la humitat" ajuden a reduir-ne la potència, segons va matisar la prefectura. La situació es va tensar divendres a última hora quan l’alcalde de Bordeus va activar l’alerta de seguretat civil davant la possibilitat que les flames s’acostessin a la famosa ciutat vitivinícola. D’aleshores ençà tots els serveis d’emergències de la regió treballen dia i nit per aturar les flames juntament amb l’Exèrcit francès, que va ser activat divendres a petició del ministre de l’Interior.
La magnitud de l’incendi va provocar un dens núvol de fum que va deteriorar la qualitat de l’aire, motiu pel qual el Govern va distribuir més d’1,5 milions de màscares FFP2 a tota la regió. Malgrat la proximitat de la catàstrofe, l’aeroport de Bordeus va continuar operant amb normalitat, tot i que les autoritats no descarten que la seva activitat pugui quedar afectada si l’incendi continua avançant.
La violència de les flames no solament ha arrasat milers d’hectàrees de vegetació, sinó que també ha deixat 140 cases cremades i 54 bombers ferits, nou dels quals van ser evacuats, tot i que "el seu estat de salut és estable". Davant la gravetat de la situació i un incendi que és lluny de ser controlat, Lecornu va organitzar una nova reunió de crisi ministerial ahir a la tarda, en què va advertir que "les pròximes hores podrien ser difícils" i determinants per a la regió.
"La situació continua sent particularment crítica a Gironda. El canvi brusc en les condicions meteorològiques d’ahir [per divendres] ha alterat profundament la dinàmica de l’incendi. Després d’una lleugera millora durant la nit i aquest matí, el pronòstic torna a ser desfavorable", va explicar el cap de Govern.
El president Emmanuel Macron va decidir mobilitzar 1.500 militars francesos, juntament amb 18 mitjans aeris i l’avió militar A400M, per donar suport als bombers, que des de dimecres intenten sufocar el foc. Actualment hi ha 32 incendis actius a França, que ja han arrasat 110.000 hectàrees.
Sospitosos detinguts
A banda de les tasques d’extinció, les autoritats treballen paral·lelament per trobar els autors d’aquests incendis. La fiscalia de Bordeus va informar que dos homes, de 19 i 21 anys, empleats d’un restaurant, van ser arrestats ahir de matinada a la Tèsta de Buc (Gironda), localitat al sud d’Arcaishon.
Aquell mateix dia, un altre home de 33 anys va ser arrestat a Larmont (Gironda), als afores de Bordeus, per haver calat foc deliberadament a uns arbustos. Finalment, un home de 26 anys sorprès fumant a la Canau (Gironda) i que el dia anterior havia encès una barbacoa a prop del seu càmping al bosc, serà jutjat al gener per haver posat en perill la vida d’altri.
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