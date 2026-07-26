LA XACRA DE L’ESTIU
El gran incendi de Madrid i Àvila ja afecta més de 88.000 persones
Els focs s’han unit oficialment en un sol front que arriba ja als 200 quilòmetres de perímetre i han calcinat almenys 45.000 hectàrees. La situació és "molt complexa", adverteix Pedro Sánchez.
Daniel Gómez Alonso
El foc no dona treva. La combinació de calor i vent actua com un còctel explosiu en els incendis forestals que assolen la Comunitat de Madrid i Àvila. Tots dos, units ja en un sol i gegant front, continuaven ahir sense control i ja han obligat a evacuar o confinar 88.620 persones. El Ministeri de l’Interior va ampliar a la província de Toledo l’àmbit territorial de la declaració d’emergència d’interès nacional per l’evolució dels seus propis focs, independents dels ja citats.
Es tracta, segons afirmen els experts, d’uns focs "extrems", capaços de crear la seva pròpia meteorologia, cosa que complica la seva previsió. A Madrid, 29.488 veïns han hagut d’abandonar els seus habitatges i 21.132 més estaven ahir confinats. A Àvila, al voltant de 30.000 persones estaven confinades i unes 8.000 van ser evacuades, després d’incorporar al recompte els set últims municipis afectats.
Els incendis que assolen la Comunitat de Madrid i Àvila ja han calcinat almenys 45.000 hectàrees, i el seu perímetre suma més de 200 quilòmetres entre els dos territoris, cosa que el converteix en el pitjor de la seva història. 112 quilòmetres corresponen a Àvila, amb 21.000 hectàrees cremades i 100 a Madrid, on el foc ha arrasat 24.000 hectàrees, segons el Ministeri de la Transició Ecològica.
Un canvi en la direcció del vent, provocava ahir que l’incendi de la Sierra Oeste de Madrid entrés a la província de Toledo per la zona d’Almorox. Una complicació afegida que va obligar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a incloure la província de Toledo en l’àmbit territorial de la declaració d’emergència d’interès nacional declarada per l’Ordre INT/748/2026, de 23 de juliol, i que fins ahir afectava només la Comunitat de Madrid i la província d’Àvila, a Castella i Lleó.
La decisió d’incloure Toledo sota el paraigua de l’emergència nacional inclou plenament Castella-la Manxa dins del dispositiu de coordinació estatal establert per fer front a una emergència d’especial complexitat i magnitud.
A Cenicientos, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va advertir que la situació estava canviant "a gran velocitat" i que era "un moment molt crític". Per l’avenç del foc es va haver d’evacuar d’aquesta localitat el punt de comandament únic, que es va traslladar a Navalcarnero. Mentrestant, múltiples municipis continuaven rebent missatges d’alerta. A primera hora de la tarda, els veïns de les localitats de Valdemaqueda i San Martín de Valdeiglesias van rebre un missatge d’alerta perquè es confinessin a casa fins a nou avís. I es van desallotjar dos nous municipis: Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real.
"Aquesta situació totalment inèdita, mai vista, ens pot portar a tenir situacions molt pitjors en les pròximes hores", va advertir Ayuso. "Tots els mitjans de la regió estan treballant sense parar", va remarcar i va demanar a la gent que no s’acostés a la zona afectada.
Emergència climàtica
El tinent general de l’UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, va informar ahir que ha creat el Comandament Unificat de l’Emergència per aconseguir una eficàcia més gran i coordinació en la presa de decisions. El comandament avançat es va situar inicialment a Cenicientos, però el foc va obligar a la seva evacuació i el centre d’operacions es va traslladar a Navalcarnero.
Un total de 2.737 efectius, a més de 426 mitjans terrestres i 21 mitjans aeris formen part del dispositiu desplegat pel Govern central. El president del Govern, Pedro Sánchez, va visitar ahir el punt de comandament avançat de Cenicientos abans del trasllat i després de presidir la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d’Emergències, des d’on va advertir que la situació continuava sent "molt complexa".
Des de començament d’any ja hi ha 130.000 hectàrees cremades pels incendis, va assenyalar Sánchez, que va insistir en la necessitat d’arribar a un pacte d’Estat contra l’emergència climàtica. "No sabem quina serà l’evolució del vent, malgrat que les temperatures hagin baixat", va subratllar, tot i que també va destacar una "finestra d’oportunitat" pel canvi del vent i les baixades de les temperatures que es preveien ahir a la nit. A més, va recalcar que la prioritat dels dispositius és protegir els nuclis de població, així com atendre les persones evacuades i confinades. "El nostre objectiu està centrat en les seves vides", va recalcar el cap de l’Executiu.
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