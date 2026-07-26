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Les flames forcen el desallotjament d’una estació de la NASA

Els empleats del centre de Robledo de Chavela van ser evacuats i les instal·lacions es trobaven ahir en una "situació crítica".

El fum envolta el centre de Robledo de Chavela. | JOSÉ LUIS ROCA

El fum envolta el centre de Robledo de Chavela. | JOSÉ LUIS ROCA

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Valentina Raffio

Madrid

El voraç incendi que assola la serra oest de la Comunitat de Madrid va arribar ahir al complex de comunicacions de l’espai profund de la NASA, situat als afores del municipi de Robledo de Chavela. Segons les últimes informacions, els seus empleats van ser desallotjats mentre les instal·lacions estaven exposades a una "situació crítica" a causa de l’avenç de les flames.

Les imatges satèl·lit estimen que el foc podria haver entrat a les instal·lacions tot i que, segons fonts governamentals, semblava que no hi havia grans afectacions. El gran temor és que l’incendi posi en perill un dels tres nodes de tot el planeta encarregat del seguiment de missions espacials interplanetàries com, per exemple, els robots que busquen vida a Mart, així com la llar de la primera antena del món que va captar el senyal històric de l’allunatge de la missió Apolo 11.

Coordinació

Les autoritats locals i l’Ambaixada dels Estats Units, que ostenta oficialment la titularitat del centre, també adscrit a l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) i al Ministeri de Defensa, afirmen que estan treballant de manera coordinada per monitoritzar l’impacte de l’incendi a la zona.

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Les tasques científiques assignades al centre de Robledo van ser transferides a les instal·lacions homòlogues situades a Califorma per "garantir la continuïtat del servei i el suport ininterromput a les comunicacions de les naus espacials" actualment operatives.

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