Aquest diumenge
Quines platges tenen prohibit el bany per bandera vermella a Catalunya?
Tres platges de la Costa Daurada tanquen per les males condicions meteorològiques, mentre que 133 mantenen la bandera groga
Regió7
L'episodi d'inestabilitat que afecta aquest cap de setmana Catalunya està deixant un panorama marcat per les pluges intenses i el fort onatge en bona part de les comarques del litoral. Mentre una bona part del nord-est del territori continua sota avisos per xàfecs localment torrencials, amb avisos de nivell taronja activats a la Selva, el Maresme i el Vallès, l'estat de la mar ha obligat a extremar les mesures de seguretat en nombroses platges catalanes. Segons adverteix Protecció Civil, diverses zones de bany han hagut de tancar al públic i d'altres continuen obertes únicament amb restriccions a causa del risc per als banyistes. La situació més complicada es registra a la Costa Daurada, on el fort onatge, les ratxes de vent i el mal estat de la mar han obligat a hissar la bandera vermella en diverses platges, prohibint completament el bany.
Entre els municipis afectats pel fort onatge hi ha Calafell, on s'ha informat de la col·locació de la bandera vermella a tot el litoral del municipi davant l'empitjorament de les condicions marítimes. A més de les platges tancades al bany, aquest diumenge un total de 133 platges del litoral català presenten bandera groga, un senyal que permet el bany, però amb extrema precaució i seguint en tot moment les indicacions del servei de socorrisme. D'aquestes, 17 platges es troben a la Costa Brava, 25 al Maresme, 34 al Barcelonès, 9 a la comarca del Garraf i 48 a la Costa Daurada, on l'estat de la mar continua sent especialment advers.
El temporal marítim coincideix amb un episodi de pluges que ha comportat l'activació d'avisos per xàfecs d'intensitat forta o torrencial en diversos punts de Catalunya. La previsió meteorològica contempla acumulacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en períodes curts de temps, una situació que pot provocar incidències puntuals, crescudes sobtades en barrancs i dificultats per a la circulació. Davant aquest escenari, les autoritats recomanen limitar els desplaçaments innecessaris i extremar la precaució tant a la costa com a les zones afectades per aquest episodi de precipitacions intenses.
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