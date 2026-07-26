Infraestructures
Pous i sifons drenaran el túnel l’AVE a Vallbona
Adif executarà aquestes intervencions per evitar l’acumulació d’humitats en la infraestructura ferroviària, a 250 metres del clot.
Pau Lizana Manuel
Gestionar les aigües subterrànies de l’entorn del barri de Vallbona és un embolic per a Adif des d’inicis de segle, quan va començar a construir la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres. Llavors els projectes constructius ja se les van haver d’enginyar per portar sota terra les vies en una zona flanquejada pel Rec Comtal, el riu Besòs i el gran aqüífer del Baix Besòs. La línia va entrar en funcionament el 2013 i, menys d’una dècada més tard, el 2022, l’administradora d’infraestructures va detectar que el túnel estava tenint un "efecte barrera" amb les aigües subterrànies. Per aquesta raó, aprofitant els treballs de soterrament de les línies de Rodalies, Adif va disposar també d’un contracte de "mesures correctores hidrogeològiques" en la línia "al seu pas per Vallbona".
En concret, els plans del projecte indiquen que la companyia ha de construir 12 sifons i 24 pous verticals flanquejant el túnel pels dos costats. Estaran disposats al llarg d’uns 500 metres, des de l’altura de l’Estació de Tractament d’Aigües Potables del Besòs fins al Punt Verd de Vallbona. Així, l’actuació es quedarà a uns 250 metres del punt exacte en què dimecres la terra es va obrir i va engolir una grua.
Reduir l’aigua freàtica
La finalitat d’aquestes construccions és poder reconduir adequadament l’aigua freàtica del subsol. El doctor Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya, explica que aquestes aigües "no són com un estany", sinó que estan en constant moviment i generen "un flux" que es desplaça "a favor dels pendents". "Si fas una obra subterrània en què interceptes el nivell freàtic, generes una barrera", explica.
És per això que els túnels ja estan preparats perquè l’aigua pugui continuar circulant, no produeixi un "efecte barrera" i s’acumuli als seus murs. En aquests casos, segueix Martínez, "el que has de fer és buscar l’equilibri per mantenir el túnel sec i mantenir la làmina d’aigua on era". "Una de les eines que s’utilitza és bombar i injectar l’aigua a qualsevol altra zona", precisa.
Fonts d’Adif aclareixen que aquestes obres "no tenen res a veure" amb les que es porten a terme a Vallbona per soterrar les vies del tren ni amb el clot. A l’espera dels tècnics, tampoc el doctor Martínez veu que el succés estigui relacionat amb les aigües.
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic
- Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada
- Dr. Jordi Forés, propietari del Centre de Medicina Integral: 'La medicina integrativa ha de respectar els límits de l’evidència científica
- La Societat Catalana de Matemàtiques, amb direcció manresana, porta cinc investigadors al principal congrés mundial d'aquesta disciplina
- El Govern impulsa un nou projecte que aproparà el Moianès cap al Vallès